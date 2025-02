ATP Buenos Aires: Karriereende! Schwartzman gebührend verabschiedet

Die Karriere von Diego Schwartzman ist zu Ende. Der 32-jährige Argentinier musste sich beim ATP-Tour-250-Turnier in Buenos Aires vor Heimpublikum dem Spanier Pedro Martinez mit 2:6, 2:6 geschlagen geben.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 13.02.2025, 22:47 Uhr

© Getty Images Diego Schwartzman ließ sich noch einmal vom argentinischen Publikum feiern

Der sichtlich müde argentinische Lokalmatador, der in der Runde zuvor beim 7:6 (10), 4:6 und 6:3 gegen Nicolas Jarry knapp drei Stunden am Platz gestanden war, verzeichnete einen klassischen Fehlstart und gab gleich seine ersten drei Aufschlag-Games ab. Mit seinem unverwechselbaren Kampfgeist gelang es "El Peque" ("dem Kleinen") aber zumindest, die Höchststrafe zu vermeiden. Am Ende stand ein 6:2 für Martinez zu Buche.

Im zweiten Satz musste Schwartzman abermals früh sein Service abgeben. Der Argentinier stemmte sich jedoch vehement gegen das endgültige Karriere-Ende und erspielte sich bei 2:3 unter dem Jubel des argentinischen Publikums noch einmal zwei Chancen zum Rebreak. Der Spanier blieb jedoch konzentriert und zog nach einem weiteren Zu-Null-Break auf 5:2 davon. Beim Stand von 40:15 und zwei Matchbällen von Martinez, dann eine denkwürdige Szene: Das Publikum feierte ein letztes Mal mit Sprechchören und Gesängen "seinen" Diego, der sichtlich gerührt reagierte. Kurz später war es dann soweit. Eine Rückhand von Schwartzman segelte ins Aus und der Spanier schickte "El Peque" mit einer herzlichen Umarmung am Netz in den wohlverdienten Ruhestand.

Gebührende Verabschiedung

Bei der anschließenden Verabschiedung wurde es dann noch einmal emotional. Von den argentinischen Fans gefeiert, ließ der, auf der Tour immens beliebte Schwartzman noch einmal seine Karriere im Schnelldurchlauf Revue passieren und bedankte sich bei allen, die ihn auf dem Weg begleiteten.

Schwartzman war einst (im Oktober 2020) die Nummer acht der Welt und feierte insgesamt vier Turniersiege. Bei den Grand Slams stehen als beste Resultate ein Semifinale bei den French Open 2020 und Viertelfinali bei den US Open 2017 und 2019 in den Tennis-Geschichtsbüchern.

