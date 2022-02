ATP Buenos Aires: Lajovic dreht Match gegen Paire gleich drei Mal, Verdasco mit erstem Toursieg seit Mai

Dusan Lajovic (ATP-Nr. 37) hat bei seinem Auftaktsieg beim ATP-250er-Turnier in Buenos Aires gegen Benoit Paire drei Matchbälle abgewehrt.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 08.02.2022, 07:38 Uhr

© GEPA Pictures Dusan Lajovic

Der an fünf gesetzte Mann aus Serbien siegte mit 4:6, 6:4 und 7:6 (3) über Paire - und musste im dritten Durchgaang gleich mehrfach Kämpferqualitäten aufbieten. Drei Mal bereits lag er ein Break zurück, Paire hatte beim 5:4 und 40:0 gar drei Matchbälle am Stück bei eigenem Aufschlag. Nach dem 5:5-Ausgleich schaffte der Franzose erneut ein Break, gab seinen Aufschlag jedoch zu null ab. Doch Lajovic blieb dran und verließ am Ende den Platz als Sieger.

Besonders bitter: Beim 5:4, 40:30 hatte Paire einen Smash nach einem fein herausgespielten Punkt in die Bande gedonnert...

Verdasco mit erstem Tour-Sieg seit Mai 2021

Ein Erfolgserlebnis feierte der spanische Veteran Fernando Verdasco: Der Weltranglisten-201., zuletzt hauptsächlich auf ATP-Challenger-Ebene unterwegs, gewann sein erstes Tour-Match seit Mai 2021: Verdasco bezwang Hugo Dellien mit 6:4, 3:6 und 6:1.

Das größte Augenmerk in Buenos Aires aber wird am Dienstagabend auf Juan Martin del Potro liegen: Der lange verletzte US-Open-Champ aus 2009 hatte bekannt gegeben, hier (oder in Rio) sein wohl letztes Turnier zu spielen.

Er trifft ab 0 Uhr MEZ auf Landsmann Federico Delbonis.

Topgesetzt in Buenos Aires ist Casper Ruud vor Titelverteidiger Diego Schwartzman.

