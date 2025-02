ATP Buenos Aires live: Alexander Zverev vs. Dusan Lajovic im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev und Dusan Lajovic treffen im Achtelfinale des ATP-Tour-250-Turniers in Buenos Aires aufeinander. Das Match gibt es ab 22:30 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und in unserem Matchtracker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.02.2025, 00:38 Uhr

© Getty Images Dusan Lajovic und Alexander Zverev bei den French Open 2018

Es wird die fünfte Begegnung zwischen Zverev und Lajovic werden, bislang konnte die deutsche Nummer eins allesamt gewinnen. 2018 und 2019 ging es in Roland-Garros aber jeweils über fünf Sätze.

Seitdem hat Alexander Zverev aber natürlich mehrere Schritte nach vorne gemacht, die langen Partien zu Beginn eines Majors gehören in der Regel der Vergangenheit an. Dass die Nummer eins von Buenos Aires in der Partie gegen Lajovic haushoher Favorit ist, versteht sich fast von selbst.

Zverev vs. Lajovic - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Alexander Zverev und Dusan Lajovic gibt es ab 22:30 Uhr live im Livestream bei WOW.

Hier das Einzel-Tableau in Buenos Aires