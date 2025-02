ATP Buenos Aires live: Alexander Zverev vs. Francisco Cerundolo im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev trifft im Viertelfinale des ATP-250-Turniers in Buenos Aires auf Francisco Cerundolo. Das Match gibt es ab 22:30 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und in unserem Matchtracker.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 14.02.2025, 12:34 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Alexander Zverev trifft auf Francisco Cerundolo

Nach seinem ungefährdeten Auftakterfolg beim ATP-250-Turnier in Buenos Aires gegen Dusan Lajovic wartet auf Alexander Zverev im Viertelfinale eine wohl deutlich unangenehmere Aufgabe. Der Weltranglistenzweite aus Deutschland bekommt es am Freitag mit dem argentinischen Sandplatzliebhaber Francisco Cerundolo zu tun.

Cerundolo präsentierte sich in Buenos Aires bislang in starker Form und gab in seinen beiden Matches noch keinen Satz ab. Zudem liegt der Weltranglisten-28. im Head to Head mit Zverev 1:0 voran, gewann er doch im Vorjahr im Achtelfinale von Madrid klar mit 6.3 und 6:4.

Zverev vs. Cerundolo - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Alexander Zverev und Francisco Cerundolo gibt es ab 22:30 Uhr live im Livestream bei WOW.

Das Einzel-Tableau in Buenos Aires