ATP Buenos Aires: Yannick Hanfmann verliert in Runde eins

Yannick Hanfmann hat zum Auftakt des ATP-250-Turniers in Buenos Aires eine Zweisatzniederlage gegen Alejandro Tabilo kassiert.

von SID/red.

zuletzt bearbeitet: 13.02.2024, 19:14 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Yannick Hanfmann verlor in Buenos Aires zum Auftakt

Yannick Hanfmann ist beim ATP-Turnier in Buenos Aires bereits in der ersten Runde gescheitert. Der 32 Jahre alte Karlsruher unterlag am Dienstag dem Chilenen Alejandro Tabilo mit 1:6 und 3:6.

Zuletzt war Hanfmann im argentinischen Cordoba noch bis ins Viertelfinale vorgestoßen.

Das Einzel-Tableau in Buenos Aires