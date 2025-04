ATP Bukarest: Wawrinka beißt sich an Martinez die Zähne aus

Die nächste große Kampf von Stan Wawrinka beim ATP-Tour-250-Turnier in Bukarest blieb unbelohnt. Der Schweizer unterlag Pedro Martinez in drei Sätzen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.04.2025, 22:23 Uhr

Es ist frisch geworden am Donnerstagabend in Bukarest, nicht wenige der Fans auf den Tribünen hatten ihre Winterjacken gut zugeknöpft übergeworfen. Und auch Pedro Martinez hatte ein langärmliges Undershirt gewählt für seine Partie gegen Stan Wawrinka. Ob das dem Spanier am Ende die paar Extra-Prozent gebracht hat, die zum 4:6, 7:5 und 6.2 und damit zum Einzug in das Viertelfinale führten? Stan Wawrinka war gegen Ende des zweiten Satzes jedenfalls nur zwei Punkte vom Aufstieg entfernt. Biss sich dann aber am als Nummer zwei gestarteten Spanier aber doch die Zähne aus.

In Runde eins hatte sich die Schweizer Legende drei Stunden und 18 Minuten mit Timofey Skatov herumgeschlagen, hätte diese Partie auch in zwei Sätzen gewinnen können. Martinez war das natürlich nicht verborgen geblieben, er quälte den seit wenigen Tagen 40-Jährigen immer wieder mit Stoppbällen. Und darauffolgenden Lobs.

Ebenfalls im Viertelfinale steht der Titelverteidiger: Marton Fucsovics setzte sich nämlich gegen Mariano Navone nach hartem Kampf mit 4:6, 6:4 jund 6.4 durch. Der Ungar spielt in der Runde der letzten acht gegen den Australier Christopher O´Connell. Überraschend ins Viertelfinale ist der österreichische Qualifikant Filip Misolic eingezogen, der es nun mit Flavio Cobolli zu tun bekommt.

Ganz oben im Tableau ist ein rein argentinisches Duell ins Raster gepinselt. Sebastian Baez, die Nummer eins in der rumänischen Hauptstadt, trifft auf Francesco Comesama. Letzterer hat in dieser Saison ja schon Alexander Zverev geschlagen.

