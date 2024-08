ATP: Carlos Alcaraz - kein Tattoo nach Silbermedaille in Paris

Nur wenn er bei den Olympischen Spien in Paris die Goldmedaille errungen hätte, wäre auf Carlos Alcaraz' Haut ein neues Tattoo zu sehen gewesen.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 15.08.2024, 07:05 Uhr

© Getty Images

Carlos Alcaraz zählt, wie mit Sicherheit niemand bestreiten will, zu den allerbesten Tennisspieler der aktuellen Zeit. Immerhin hat er schon bei drei verschiedenen Major-Turnieren zugeschlagen - 2022 die US Open, 2023 Wimbledon und dieses Jahr waren die French Open dran. Allen drei Triumphen gemein ist, dass sich der Spanier nach den jeweiligen Final-Erfolgen passende Tattoos stechen ließ.

Beim derzeit abgehaltenen ATP-Masters-1000-Turnier in Cincinnati (USA, Ohio) wurde “Carlitos” darauf angesprochen, ob er sich auch zur Feier der errungenen Silbermedaille beim Olympischen Tennisturnier in Paris auch ein neues Tattoo zugelegt habe. Was der 21-Jährige sogleich verneinte. “Nein, denn ich habe kein Gold gewonnen!”

Alcaraz war beim Olympischen Einzel-Wettkampf im Stade Roland Garros bis ins Endspiel aufgestiegen, musste sich dort allerdings dem legendären Novak Djokovic in zwei umkämpften Sätzen geschlagen geben. Als Reiseaccessoire wird das Edelmetall nicht verwendet: “Sie ist zu Hause! Sie steht neben den Tophäen von Wimbledon und Roland Garros im Wohnzimmer.”

Man wisse nie, was in der Zukunft passieren werde, ob er nochmal ein Finale bei Olympischen Spielen erreichen könne. “Rafael Nadal zum Beispiel hat 2008 die Goldmedaille gewonnen, konnte danach aber nie wieder ein Finale bei Olympia erreichen.” Wahrscheinlich werde er in Zukunft noch ein weitere Chance haben, sicher könne man sich dessen aber nie sein.