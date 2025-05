ATP Rom: Carlos Alcaraz vs Dusan Lajovic im TV, Livestream, Liveticker

Carlos Alcaraz trifft beim ATP-Masters-Turnier in Rom in der zweiten Runde auf Dusan Lajovic. Das Match gibt es ab 13 Uhr live im TV bei Sky, im Livetream bei WOW sowie in unserem Matchtracker.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 09.05.2025, 13:27 Uhr

Carlos Alcaraz, Dusan Lajovic

Carlos Alcaraz reist dabei nach mäßigem Saisonstart mit ordentlicher Sandplatzform in Rom an: Sieg in Monte-Carlo, Finale in Barcelona - allerdings musste er zuletzt in Madrid wegen Adduktorenproblemen passen.

Nun sei er aber wieder bei 100 Prozent, wie der vor Turnierbeginn bekanntgab.

Zum Auftakt geht es gegen Dusan Lajovic, aktuell die Nummer 131 der Welt.

Im direkten Vergleich führt Alcaraz mit 4:0, er hat dabei noch keinen Satz abgegeben.

Alcaraz vs. Lajovic - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Carlos Alcaraz und Dusan Lajovic gibt es ab ca. 13 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und WOW sowie in unserem Matchtracker.

Hier das Einzel-Tableau aus Rom