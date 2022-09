ATP: Carlos Alcaraz lässt sich nicht wegputzen

Carlos Alcaraz ist der aktuelle Rekordmann - in vielerlei Hinsicht. Einfach schlagen lässt er sich ohnehin nicht.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 12.09.2022, 19:59 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz

Rekorde, Serien und Listen im Tennis sind ja so eine Sache, man findet mittlerweile ja fast für alles und jeden etwas, wenn man nur lange genug sucht. Bei Carlos Alcaraz ist die Sache dann schon eine andere: Die jüngste Nummer 1 wird man nicht alle Tage (die älteste auch nicht, hier hätte Rafael Nadal ja fast seine Hand gehoben, aber was nicht ist, kann ja noch werden).

Alcaraz hat also Lleyton Hewitt abgelöst mit seinen 19 Jahren und dem Erreichen der Topposition, er ist erst der zweite Teenager nach Pete Sampras, der in Flushing Meadows gesiegt hat. Und noch eins aus der Kategorie "beeindruckende Zahlen": der jüngste Majorsieger seit Rafael Nadal in 2005, als der erstmals die French Open gewonnen hat.

Carlos Alcaraz: Das nennt man Ein-Satz!

Eher im "Neue interessante Zahlen" angesiedelt ist eine Nummer, die die ATP im Verlaufe des US-Open-Finals rausgehauen hat: die 65. Denn so viele Matches in Folge hat es Alcaraz nun geschafft, mindestens einen Satz zu gewinnen. Heißt im Umkehrschluss: Wirklich wegputzen kann man den Spanier nicht - selbst wenn am Ende eine Niederlage bei ihm steht.

Zuletzt geschafft hat es Hugo Gaston - beim Paris Masters im November 2021. Hier gewann der Franzose mit 6:4, 7:5. Seither hat es Alcaraz auf eine Matchbilanz von 56:9 gebracht. Und bei allen 9 Niederlagen hat er seinem Bezwinger mindestens einen Satz abgeknöpft: Matteo Berrettini in Melbourne, Rafael Nadal in Indian Wells, Sebastian Korda in Monte Carlo, Alexander Zverev in Roland Garros, Jannik Sinner in Wimbledon, Lorenzo Musetti in Hamburg, wiederum Sinner in Umag, Tommy Paul in Montreal und Cameron Norrie in Cincinnati.

Wo der Rekord liegt - und wer ihn aufgestellt hat? Ist bislang noch nicht erforscht. Aber es ist ja auch eine relativ junge Liste.