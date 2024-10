ATP: Carlos Alcaraz überholt Alexander Zverev in der Weltrangliste

Durch seinen Halbfinaleinzug in Peking wird Carlos Alcaraz den Deutschen Alexander Zverev als Weltranglistenzweiten ablösen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 30.09.2024, 21:40 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Carlos Alcaraz wird Alexander Zverev im Ranking überholen

Der Einzug ins Halbfinale des ATP-500-Turniers von Peking brachte für Carlos Alcaraz auch noch einen positiven Nebeneffekt mit sich: Der vierfache Grand-Slam-Sieger aus Spanien wird Alexander Zverev im Ranking überholen und nach dem Event in der chinesischen Hauptstadt auf Platz zwei liegen.

Während Zverev, der in Peking im Vorjahr das Halbfinale erreicht hatte, Punkte aus der Wertung fallen, konnte Alcaraz sein Ergebnis aus dem Vorjahr mit dem Viertelfinalerfolg über Karen Khachanov zumindest verteidigen. Im Live-Ranking liegt der Iberer nun fünf Zähler vor Zverev, dieser Vorsprung könnte jedoch noch größer werden.

Denn Alcaraz präsentierte sich in Peking bislang in überragender Form und gab auf dem Weg in die Vorschlussrunde noch keinen Satz ab. Im Halbfinale trifft der 21-Jährige, der auf der ATP-Tour bereits bei unfassbaren 201 Siegen hält, auf den russischen Vorjahresfinalisten Daniil Medvedev.

Im Finale könnte es für Alcaraz dann gegen Branchenprimus Jannik Sinner gehen. Der Südtiroler hat im Live-Ranking derzeit 4170 Zähler Vorsprung auf den Spanier, im Race to Turin sind es deren 2990. Das Rennen um die Nummer eins am Jahresende scheint demnach bereits so gut wie entschieden.

Hier das Einzel-Tableau in Peking