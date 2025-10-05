ATP: Carreno Busta gewinnt den „Ferrero“-Challenger, Budkov Kjaer zurück auf Siegerstraße

Die ATP-Challenger-Turnier der aktuellen Woche haben ein paar bekannte Sieger gebracht.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.10.2025, 21:42 Uhr

© Getty Images Pablo Carreno Busta zuletzt im spanischen Davis-Cup-Team

Wer auf er „Pista Carlos Alcaraz“ das Finale eines ATP-Challenger-Turniers bestreitet, der steht natürlich unter besonderer Beobachtung. Was für einen erfahrenen Mann wie Pablo Carreno Busta aber kein Problem ist. Der spanische Routinier setzte sich in der Akademie von Juan Carlos Ferrero gegen den Franzosen Hugo Greiner mit 4:6, 6.1 und 6:4 durch.

Im chilenischen Antofagasta gab es derweil auch einen Heimsieg. Da gewann Cristian Garin nämlich das Endspiel gegen Facundo Diaz Acosta mit 2:6, 6:3 und 6:3.

In Mouilleron-Le-Captif kehret derweil Nicolai Budkov Kjaer mit einem 6:0 und 6:3 gegen Patrick Kypson eindrucksvoll auf die Siegerstraße zurück. Der hoch veranlagte Norweger hat in diesem Jahr schon die Challenger in Glasgow, Tampere und Astana gewonnen.

