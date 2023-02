ATP: Casper Ruud - Der Fluch der Südamerika-Reise?

Der Einstieg in die Saison 2023 ist für Casper Ruud nicht gut verlaufen. Hat sich der Norweger nach der erfolgreichen Kampagne im letzten Jahr zu spät in den Urlaub begeben?

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 06.02.2023, 22:59 Uhr

© Getty Images Casper Ruud hatte in dieser Saison schon Gründe, nicht happy zu sein

Casper Ruud hat sich das Davis-Cup-Wochenende spielerisch frei genommen. Dass Norwegen gegen die ohne Novak Djokovic angereisten Serben ohne Spitzenmann Ruud eher geringe Chancen auf den Einzug in die Zwischenrunde im September haben würde, das war in jenem Moment klar, als der Name des zweimaligen Major-Finalisten nicht auf dem Spielberichtsbogen eingetragen war.

Ruud, der notorische Vielspieler, der im vergangenen Jahr auf eine Bilanz von 51:22 Einzel-Matches gekommen ist, stand 2023 erst bei fünf Partien auf dem Court. Von denen er nur zwei gewann: problemlos gegen Thiago Monteiro beim United Cup. Und mit einigen Problemen gegen Tomas Machac bei den Australian Open. Gleich im nächsten Match in Melbourne kam das bittere Aus gegen Jenson Brooksby, in einer Partie, die ein Ruud in Bestform nach dem gewonnenen dritten Satz wahrscheinlich noch endgültig gedreht hätte.

Ruud mit Nadal auf Südamerika-Tour

Warum läuft es noch nicht wieder so geschmeidig bei der aktuellen Nummer vier der Welt? Marion Bartoli, Wimbledon-Siegerin von 2013, hat dazu im Podcast Match Point eine Vermutung angestellt, der man einiges abgewinnen könnte. Dass Ruud nämlich die Südamerika-Tour mit Rafael Nadal nicht gut bekommen ist.

„Er ist auf diese Tour gegangen und hat sich danach seinen Urlaub genommen, als die neue Saison eigentlich schon wieder begonnen hat“, so Bartoli. „Er hatte keine Zeit sich vorzubereiten.“ Was sich auch in den Erwartungen von Ruud für das erste Major des Jahres niederschlug. „Er hat sehr früh gesagt, dass er zu den Australian Open nur deshalb reisen würde, weil es eben ein Grand-Slam-Turnier ist. Und dass er sich nach den Australian Open auf die Saison vorbereiten würde. Ich kann mich nicht erinnern, so etwas schon einmal von einem Spieler gehört zu haben.“