ATP: Casper Ruud erster Dreifach-Champion in Genf

Casper Ruud hat zum dritten Mal in Folge des ATP-Tour-250-Turnier in Genf gewonnen. Der Norweger besiegte im Endspiel Tomas Machac mit 7:5 und 6:3.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.05.2024, 17:08 Uhr

Eigentlich war der Arbeitstag von Casper Ruud am Samstag um die Mittagszeit schon so gut wie beendet. Denn da musste der Norweger gegen Flavio Cobolli im nachgetragenen Halbfinale, das am Vortag nicht hatte stattfinden können, einen Matchball abwehren. Aber Genf und Casper Ruud - das scheint einfach zu passen: Denn zunächst löste Ruud die Aufgabe Cobolli doch noch. Und feierte wenige Stunden später mit einem 7:5 und 6:3 gegen Tomas Machac seinen zweiten Turniersieg in der laufenden Saison. Der erste war ihm in Barcelona gelungen.

Ruud hat in Genf damit zum dritten Mal triumphiert. Das war vor ihm noch keinem anderen Spieler geglückt. Tomas Machac wiederum darf mit dem Turnierverlauf auch hochzufrieden sein. Denn der Tscheche hat ja in seinem Halbfinale Novak Djokovic besiegt.

Auf eben den könnte Casper Ruud, der 2022 und 2023 das Finale in Roland-Garros erreicht hat, schon im Viertelfinale der French Open treffe. Die erste Hürde dorthin wird der Brasilianer Felipe Meligeni Alves sein. Tomas Machac eröffnet gegen den gefährlichen Portugiesen Nuno Borges.

