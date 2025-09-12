ATP: Casper Ruud erwartet mit Partnerin erstes Kind

Donnerstagabend machte Casper Ruud per Instagram publik, dass seine Partnerin Maria Galligani und er ihr erstes gemeinsames Kind erwarten.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 12.09.2025, 16:49 Uhr

Als Casper Ruud am Donnerstagabend bekanntgab, dass er eine Familie gründen will, brach in der Tennis-Welt große Freude aus. Der norwegische Star und seine Verlobte, Maria Galligani, kündigten an, dass sie ihr erstes Kind erwarten. Für den 26-Jährigen ist es ein weiteres echtes Highlight – erst vor einigen Monaten hatte er in Madrid seinen ersten großen ATP-Masters-1000-Titel gewonnen.

Auf Instagram machte Ruud die frohe Botschaft publik: „Das Team wächst! Wir sehen uns nächstes Jahr, kleines Baby.“ Zusammen mit einem Foto, auf dem das Paar mit ihrem Hund zu sehen ist, feierten viele Tennis-Fans und Kollegen mit. Auch Stars wie Novak Djokovic, Tommy Paul und Alejandro Davidovich Fokina gratulierten überschwänglich – mit Emojis und Worten.

Mann, Frau, Kind und Hund

Ruud und Galligani sind seit 2018 zusammen und machten ihre Beziehung damals öffentlich. Sie kommen beide aus Norwegen und wohnen in Oslo. Galligani bringt eine solide Bildung mit: Sie studierte Psychologie in Oslo und machte 2022 ihren Master an der Universität Süddänemark. Eventuell hilft ihr das, Ruud mental zu unterstützen, denn bei seinen Matches sitzt sie oft im Publikum.

Letztes Jahr im November machte Ruud seiner großen Liebe einen Antrag: an einem romantischen Strand. Er kündigte die Verlobung auf Instagram mit „Kann es kaum erwarten, dich zu heiraten“ an. Das Paar lebt mit ihrem Hund Bajas, der im Dezember 2020 geboren wurde, zusammen und hat nun auch familär eine strahlende Zukunft vor sich.