ATP: Casper Ruud holt in Buenos Aires ersten Karrieretitel

Casper Ruud bezwang Pedro Sousa im Finale des ATP-Tour-250-Turniers in Buenos Aires und holte sich nach einer überzeugenden Woche mit einem 6:1 und 6:4 gegen Lucky Loser Pedro Sousa den Titel in der argentinischen Hauptstadt.

von Robin Huiber

zuletzt bearbeitet: 16.02.2020, 20:23 Uhr

© Getty Images Casper Ruud hatte in Buenos Aires wirklich Grund zu jubeln

Das Finale war dann nur noch Formsache, die nur 70 Minuten andauerte: Glatt in zwei Sätzen bezwang der 21-jährige Norweger seinen angeschlagenen Kontrahenten Pedro Sousa mit 6:1 und 6:4. Für den Portugiesen war dies schon die zweite Niederlage beim Turnier in Buenos Aires. In der Qualifikation unterlag Sousa nämlich bereits Facundo Bagnis, rutschte dann dennoch als Lucky Loser noch ins Hauptfeld. Diese Chance nutzte der 31-Jährige und erreichte sein erstes Finale bei einem ATP-Tour-250-Turnier, wobei er im Halbfinale auch von der Aufgabe von Diego Schwartzman profitierte. Der Argentinier konnte nach seinem Viertelfinalkrimi gegen Pablo Cuevas verletzungsbedingt nicht antreten.

Casper Ruud hingegen, der an Nummer acht gesetzt war, überzeugte durch und durch. Der Norweger musste im gesamten Turnierverlauf lediglich einen Satz abgeben. Dies war im Halbfinale gegen Lokalmatador Juan Ignacio Londero der Fall. Auf seinem Weg ins Finale schlug Ruud außerdem noch Pablo Andujar, Roberto Carballes Baena und den an Nummer drei gesetzten Dusan Lajovic.

Der erste Turniersieg und die damit einhergehenden 250 Punkte schießen den 21-Jährigen nun auf Platz 38 der Weltrangliste, was für ihn eine neue Höchstplatzierung ist (zuvor 45).

