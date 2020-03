ATP: Casper Ruud in Santiago vor zweitem Titel 2020

Casper Ruud hat beim ATP-Tour-250-Turnier in Santiago das Endspiel erreicht. Dort trifft der Sieger von Buenos Aires auf Thiago Sebyboth Wild aus Brasilien.

von Robin Huiber

zuletzt bearbeitet: 01.03.2020, 07:38 Uhr

© Getty Images Casper Ruud gewinnt weiter

Das Jahr 2020 hat gut begonnen für Casper Ruud: der 21-jährige Norweger hatte seiner Auswahl mit seiner starken Weltranglisten-Platzierung einen Platz beim ATP Cup beschert, Ruud holte mit Siegen gegen John Isner und Fabio Fognini fast das Maximum aus seinen Auftritten. Lediglich gegen Daniil Medvedev musste der 21-Jährige klein beigeben, wahrlich keine Schande.

Das dramatische Erstrunden-Aus bei den Australian Open gegen Egor Gerasimov verkraftete Ruud ganz gut, gleich bei seinem nächsten Auftritt in Buenos Aires holte er seinen ersten Titel auf der ATP-Tour. Und am Sonntag könnte gleich der nächste folgen - denn auch in Cordoba steht Casper Ruud im Finale. Was gemäß der Setzung als Nummer zwei auch standesgemäß ist, in der Vorschlussrunde wartete mit Routinier Albert Ramos-Vinolas ein Veteran, der sich besonders im ersten Satz maximal wehrte. Am Ende stand aber dann doch ein 7:6 (2) und 6:2 für Ruud, der in das Endspiel gegen Thiago Seyboth Wild als Favorit geht. Auch wenn der junge Brasilianer, der mit einer Wilcard in das Hauptfeld gekommen war, beim 6:1 und 6:3 gegen Renzo Olivo zu überzeugen wusste.

Ruud hat noch Challenger-Ergebnisse in seiner Wertung

Die Erfolge der ersten beiden Monate schlagen sich auch in der Jahreswertung nieder: Ruud ist der #NextGen mittlerweile entwachsen, im Race to London lag er schon vor dem Turnier in Santiago auf Platz 20, mit möglichen zusätzlichen 250 Punkten wäre sogar der Sprung nah an die besten zehn Spieler des Jahres möglich.

Und auch in der regulären Weltrangliste wird sich Ruud weiter verbessern - hat er doch aktuell noch zwei Ergebnisse von ATP-Challengern (Halbfinale in Prostejov und Viertelfinale in Braunschweig) in der Wertung. Zwei Plätze hat Ruud schon gutgemacht - sollte er auch Santiago als Turniersieger verlassen, ginge es sogar erstmals unter die besten 30 Spieler der Welt.

Lediglich drei andere Spieler haben 2020 schon zwei Einzel-Turniere auf der ATP-Tour gewonnen: Novak Djokovic (Australian Open, Dubai), Gael Monfils (Montpelleir, Rotterdam) und Cristian Garin (Cordoba, Rio de Janeiro). Garin musste in Santiago im Viertelfinale aufgeben.