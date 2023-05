ATP-Challenger Aix-en-Provence: Andy Murray schlägt Gael Monfils glatt

Andy Murray ist ohne Probleme in die zweite Runde des ATP-Challenger-Turniers in Aix-en-Provence eingezogen. Der Brite gewann den ewig jungen Schalger gegen Gael Monfils mit 6:3 und 6:2.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.05.2023, 17:10 Uhr

© Getty Images Andy Murray hatte mit Gael Monfils kaum Probleme

Wenn jemand weiß, wie lange es mit Comebacks nach längeren Verletzungspausen dauert, dann sicherlich Andy Murray. Aber auch Gael Monfils hat sich schon die eine oder andere Auszeit in seiner Karriere nehmen müssen. Im Moment allerdings ist die schottische Legende deutlich besser in Schwung als sein französischer Langzeit-Kollege. Murray gewann in der ersten Runde des Aix-en-Provence gegen Monfils mit 6:3 und 6:2 und trifft nun auf Laurent Lokoli.

In einem anderen Erstrunden-Schlager hatte David Goffin gegen Benoit Paire mit 7:6 (0) und 6:1 gewonnen. Das Turnier in Aix-en-Provence profitiert von der Erweiterung der Turniere in Madrid und Rom auf zwölf Tage. So finden sich einige prominente Namen im Tableau wieder, die in der Caja Magica früh ausgeschieden sind. Wie etwa der an Position eins gesetzte Amerikaner Tommy Paul.

Eine Runde weiter ist auch der Österreicher Jurij Rodionov, der gegen Arthur Cazaux mit 1:6, 6:1 und 6:4 gewann. Rodionov spielt in Runde zwei gegen den an Position acht gesetzten Srgentinier Tomas Etcheverry.

