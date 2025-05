ATP Challenger Aix-en-Provence: Stan Wawrinka erreicht Finale!

Stan Wawrinka steht im Endspiel des ATP-Challenger-Turniers im französischen Aix-en-Provence.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 03.05.2025, 19:48 Uhr

© Getty Images

40 Jahre - aber Stan Wawrinka kann's nicht lassen. Der Schweizer spielt und spielt und steht endlich wieder in einem Finale.

Beim Challenger-Turnier in Aix-en-Provence schlug “Stan the Man” Borna Gojo mit 6:4, 6:4 und steht damit im Endspiel. Gegner am Sonntag dort: Borna Coric.

Wawrinka, ehemals die Nummer 3 nur aktuell nur noch die 158 im ATP-Ranking, war nur via Wildcard ins Hauptfeld gekommen. Aber die hat sich gelohnt. Wawrinka nahm unter anderem den topgesetzten Alexei Popyrin (ATP-Nr. 26) aus dem Wettbewerb und greift nun nach seinem achten Titel auf der Challenger-Tour. Seinem ersten seit 2020.

Auf der ATP-Tour ist der Schweizer 16-facher-Titelträger und mit drei Grand-Slam-Turniersiegen ohnehin hochdekoriert.

Wawrinka schickt sich aktuell auch an, die Altersrekorde auf der Tour anzugreifen. Mit 40 Jahren und 37 Tagen ist er nun schon der drittälteste Challenger-Finalist nach Feliciano Lopez und Ivo Karlovic, wie Statistikexperte Jeu, Set et Maths herausstellte.