ATP Challenger: Arnaldi feiert Comeback-Triumph in Cagliari

Nach schwierigen Monaten und Verletzungsproblemen meldet sich Matteo Arnaldi eindrucksvoll zurück. Der Italiener gewinnt in Cagliari seinen größten Titel seit Jahren.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 04.05.2026, 20:02 Uhr

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© Getty Images Mattei Arnaldi meldet sich mit dem Sieg in Cagliari eindrucksvoll zurück

Matteo Arnaldi hat beim Challenger-Turnier in Cagliari ein starkes Ausrufezeichen gesetzt. Der 25-Jährige sicherte sich mit einem 6:4, 6:4-Erfolg gegen Hubert Hurkacz den Titel bei den hochdortierten Sardegna Open – und damit seinen größten Triumph seit längerer Zeit.

Der Sieg kommt nach einer alles andere als einfachen Phase. Arnaldi hatte zuletzt mit einer hartnäckigen Fußverletzung zu kämpfen und sprach selbst von den „schwierigsten sechs Monaten“ seiner Karriere. Umso emotionaler fiel seine Reaktion nach dem Finalerfolg aus: Es sei „unreal“, nach diesem Saisonstart plötzlich mit dem Titel dazustehen, erklärte der Italiener.

Mit Selbstvertrauen nach Rom

Tatsächlich war der Turniersieg beim ATP-Challenger-175-Sandplatz-Event alles andere als absehbar. Arnaldi war mit einer Negativserie nach Cagliari gekommen und hatte erst kurz zuvor wieder vollständig trainieren können. Zwischenzeitlich war sogar unklar, ob er überhaupt antreten würde. „Ich habe erst vor zwei Wochen wieder richtig Tennis gespielt“, sagte er – entsprechend überraschend sei dieser Erfolg für ihn selbst gewesen.

Der Weg zum Titel war zudem alles andere als einfach. Im Viertelfinale musste Arnaldi bereits einen Matchball abwehren, ehe er sich durchkämpfte. Dass sein angeschlagener Fuß die Belastung über die Woche hinweg mitmachte, wertet er als besonders positives Signal. Nun geht es für ihn weiter nach Rom, wo er ohne großen Druck antreten will – aber mit neuem Selbstvertrauen im Gepäck.

Das Einzel-Tableau in Cagliari