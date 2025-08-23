ATP-Challenger Augsburg: Stebe beschert deutschen Heimsieg

Vor erneut prächtiger Zuschauerkulisse gipfelte das ATP-Challenger-Turnier auf der idyllischen Anlage des TC Augsburg am Finalsamstag in zwei deutschen Erfolgen. Während sich der deutsche Davis-Cup-Held Cedrik-Marcel Stebe mit einem glatten Zweisatz-Erfolg gegen den Schweizer Alexander Ritschard die Krone im Einzel aufsetzen konnte, sicherten sich die DTB-Spieler Daniel Masur und Benito Sanchez Martinez den Titel im Doppel-Wettbewerb des mit 54.000 Euro dotierten ATP-Weltranglistenturniers der Kategorie 50.

Neben seinem zehnten Titel auf der ATP-Challenger-Tour durfte Cedrik-Marcel Stebe in Augsburg auch seinen ersten auf deutschem Boden feiern.

An Endspielerfahrung sollte es den beiden Routiniers Cedrik-Marcel Stebe (ATP-Nr. 660) aus Mühlacker und dem Schweizer Alexander Ritschard (ATP-Nr. 314) eigentlich nicht mangeln, schließlich konnten beide Protagonisten zusammen bereits 13 Einzel-Titel auf der ATP-Challenger-Tour einstreichen. Dennoch starteten beide Spieler etwas nervös und mussten in den hartumkämpften ersten Spielen jeweils ihr erstes Aufschlagspiel abgeben. Im weiteren Verlauf fand der 34-jährige Stebe, der zu Jahresbeginn nach zweijähriger Verletzungspause wieder auf die Tour zurückgekehrt war, schneller zu seinem sicheren Grundlinienspiel und konnte sich nach knapp einer Stunde den ersten Durchgang sichern.

Auch im zweiten Satz blieb Linkshänder Stebe, der 2012 den Klassenerhalt des deutschen Davis-Cup-Teams mit einem Erfolg gegen den ehemaligen Weltranglistenersten Lleyton Hewitt aus Australien gesichert hatte, weiter am Drücker und ließ seinen 31-jährigen Gegner durch geschickt platzierte Bälle kaum zur Entfaltung kommen. Im spannenden ersten Spiel nutzte der langjährige Profi der TennisBase Oberhaching seine fünfte Break-Chance und ließ selbst im weiteren Verlauf des Durchgangs keine einzige Möglichkeit zu. Nach 1:39 Stunden fixierte der ehemalige Weltranglisten-71. den 6:3, 6:3-Erfolg.

Mit dem Erfolg in Augsburg sicherte sich Stebe seinen zehnten Titel auf der ATP-Challenger-Tour und seinen ersten auf deutschem Boden. Neben den 50 Weltranglistenpunkten für den Titel, mit denen er sich in den Top 450 platzieren wird, darf er sich auch über das Preisgeld von 7.530 Euro freuen.

Im Anschluss an die Begegnung kommentierte der Sieger: „Auch wenn ich gerade zu Beginn der Partie sehr nervös war, ist es mir wie in der gesamten Turnierwoche gelungen, mental taff zu bleiben. Ich bin mit der Einstellung ins Spiel gegangen, meinem Gegner nichts zu schenken und einfach konzentriert mein Spiel durchzuziehen. Im Moment bin ich einfach nur überglücklich, denn nach zwei Jahren Verletzungspause ist es schon etwas ganz Besonderes, solch einen Titel hier gewonnen zu haben.“

DTB-Duo Masur/Sanchez Martinez triumphiert nach Doppel-Schicht

Zum Auftakt des Finaltags bekamen die Zuschauer mit dem zweiten Halbfinale im Doppel, das am Vortag nicht mehr ausgetragen werden konnte, ein zusätzliches Highlight geboten. Dabei sahen sich Daniel Masur und Benito Sanchez Martinez, die sich mit ihrem Tennis-Club SCC Berlin den Titel in der 2. Bundesliga Nord sichern konnten und dabei all ihre acht Doppel siegreich bestreiten konnten, im rein deutschen Duell den beiden ehemaligen College-Spielern Patrick Zahraj und Tim Rühl gegenüber. Und auch heute zeigte sich das Meisterschaftsduo wieder perfekt abgestimmt, schnappte sich in beiden Sätzen jeweils das letzte Aufschlagspiel ihrer Gegner und besiegelte mit einem Smash des 30-jährigen Masur den 6:3, 6:4-Erfolg zum Einzug ins Endspiel.

Dort bekam es die erfolgreiche Paarung im Anschluss an das Einzel-Finale mit den Tschechen Filip Duda und Jiri Barnat zu tun, der mit dem TC Augsburg den Meistertitel in der 2. Bundesliga Süd feiern durfte. Im ersten Durchgang gaben sich beide Teams bei eigenem Aufschlag keine Blöße, weshalb der Tiebreak die Entscheidung bringen musste. Dort hatte die DTB-Doppel das Momentum auf seiner Seite und besiegelte mit einem Ass des 23-jährigen Sanchez Martinez den Satzgewinn. Im zweiten Durchgang war das deutsche Duo nicht mehr zu stoppen und besiegelte mit einem erfolgreichen Volley von Masur den 7:6 (2), 6:2-Erfolg nach 80 Minuten.

Hier das Einzel-Tableau aus Augsburg