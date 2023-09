ATP Challenger Bad Waltersdorf: Fognini gewinnt Veteranen-Duell gegen Paire

Fabio Fognini hat das Veteranen-Duell mit Benoit Paire in der ersten Runde des ATP-Challenger-Turniers in Bad Waltersdorf in drei Sätzen für sich entschieden.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 19.09.2023, 15:24 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© GEPA Pictures Fabio Fognini am Dienstag in Bad Waltersdorf

Fabio Fognini gegen Benoit Paire - das hätte vor gar nicht allzulanger Zeit auch bei einem ganz großen Turnier ein Center-Court-Match hergegeben. Etwa in Monte-Carlo. wo Fognini 2019 seinen größten Karriere-Erfolg erringen konnte. Aber die beiden Veteranen befinden sich ja schon ein bisschen auf dem Ritt in den wohlverdienten Sonnenuntergang. Und so trift man sich dieser Tage eben in Bad Waltersdorf beim Challenger. Natürlich auch auf dem Center Court.

Paire war über das Wochenende ja noch in Frankfurt in der Halle auf Hartplatz zugange, dort lieferte der Franzose eine große Show wie zum Beispiel im Match gegen Jan-Lennard Struff. Fognini andererseits war nachhaltig beleidigt, weil er nicht in das italienische Davis-Cup-Aufgebot berufen wurde, das sich in Bologna auf den letzten Drücker doch noch für das Finalturnier in Málaga qualifizieren konnte.

Fognini gewinnt in drei Sätzen

Nun, gut. Fabio Fognini hatte am Dienstagnachmittag in der Oststeiermark jedenfalls das bessere Ende für sich - und zog mit 6:2, 4:6 und 6:1 in die zweite Runde ein. Dort geht es entweder gegen Lokalmatador Filip Filip Misolic oder den Deutschen Timo Stodder.

Zu den frühen Gewinnern am zweiten Turniertag zählte auch Dennis Novak, der nach der Enttäuschungim Davis Cup in Schwechat gegen Landsmann Sandro Kopp mit 6:3 und 6:3 gewann. Ausgeschieden ist dagegen Lukas Neumayer. Der Finalist des Challengers in Salzburg verlor gegen Ergi Kirkin aus der Türkei mit 5:7, 6:2 und 1:6.

Hier das Einzel-Tableau in Bad Waltersdorf