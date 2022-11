ATP-Challenger Bergamo: Jurij Rodionov scheitert im Halbfinale an Jan-Lennard Struff

Jurij Rodionov ist beim ATP-Challenger-Turnier in Bergamo im Halbfinale knapp an Jan-Lennard Struff gescheitert. Der Warsteiner behielt mit 2:6, 6:4 und 6:2 die Oberhand.

von Bergmann/Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 05.11.2022, 20:07 Uhr

© GEPA pictures Jurij Rodionov traf im Halbfinale des ATP-Challenger-Turnier in Bergamo auf den Deutschen Jan-Lennard Struff

Eine starke Woche von Jan-Lennard Struff beim ATP-Challenger-Event von Bergamo geht weiter: Der Warsteiner behielt in einem packenden Halbfinalduell gegen Jurij Rodionov die Oberhand und steht im Endspiel. Dort wartet der Deutsche auf den Sieger im Duell zwischen Nuno Borges und Otto Virtanen.

Jurij Rodionov darf sich nach dem Halbfinaleinzug in Bergamo über ein neues Karrierehoch in der ATP-Weltrangliste freuen. Der Niederösterreicher wird ab Montag zumindest auf Platz 120 geführt werden. In den kommenden beiden Wochen hat Österreichs Nummer zwei zudem Starts bei den ATP-Challenger-Events von Helsinki und Bratislava vorgesehen.

