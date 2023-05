ATP Challenger Bordeaux: Jan-Lennard Struff scheidet im Halbfinale aus

Jan-Lennard Struff ist beim Challenger-Turnier in Bordeaux im Halbfinale ausgeschieden. Der Warsteiner unterlag Tomas Martin Etcheverry in zwei Sätzen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 19.05.2023, 15:30 Uhr

© Getty Images Jan-Lennard Struff verlor im Halbfinale

Kein weiteres Finale für Jan-Lennard Struff: Der Deutsche, der beim ATP-Masters-1000-Event in Madrid zuletzt noch das Endspiel erreicht hatte, verlor beim Challenger-Turnier in Bordeaux im Halbfinale. Der Argentinier Tomas Martin Etcheverry erwies sich am Freitag als zu stark für den togesetzten Warsteiner und siegte mit 6:4 und 6:2.

Während Etcheverry im Finale auf Richard Gasquet oder Ugo Humbert trifft, geht es für Struff ab dem 28. Mai bei den French Open in Paris weiter. Seine Teilnahme am ATP-250-Turnier in Genf zog der 33-Jährige am Freitag zurück.

