ATP-Challenger Bordeaux live: Dominic Thiem vs. Benoit Paire im TV, Livestream und Liveticker

Dominic Thiem trifft in der ersten Runde des ATP-Challenger-175-Turniers in Bordeaux auf den Franzosen Benoit Paire. Das Match gibt es ab ca. 14 Uhr live im Stream auf der ATP-Challenger-Seite und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.05.2023, 22:51 Uhr

© GEPA pictures Dominic Thiem trifft in Runde eins des ATP-Challenger-Turniers in Bordeaux auf den Franzosen Benoit Paire

Dominic Thiem holt sich nach dem Auftritt beim ATP-Challenger-Turnier in Mauthausen weiter Punkte und Matcherfahrung auf der kleinen Herren-Tour. Diese Woche ist Österreichs Nummer eins beim äußerst stark besetzten Sandplatz-Turnier in Bordeaux im Einsatz, das augenscheinlich von vielen Profis, die beim Masters-Turnier in Rom bereits ausgeschieden sind, als willkommene Vorbereitung auf die French Open verstanden wird.

Auftaktaufgabe für den Lichtenwörther ist die Überraschungstüte Benoit Paire. Der wankelmütige Lokalmatador hat dieses Jahr bereits ein Challenger-Event in Mexiko gewonnen, ist ansonsten jedoch eher durch herbe Niederlagen auf der Tour aufgefallen. Im Head-to-head führt Thiem mit 3:0.

Thiem vs. Paire - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Dominic Thiem und Benoit Paire gibt es ab ca. 14 Uhr live im Stream auf der ATP-Challenger-Seite.

Hier das Einzel-Tableau in Rom