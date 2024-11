ATP-Challenger Bratislava: Nishikori weiter im Spiel, Wawrinka nicht mehr

Der stark besetzte Challenger in Bratislava musste sich gestern von einem Superstar verabschieden. Ein anderer ist dagegen noch im Rennen um den Titel.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.11.2024, 09:09 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© GEPA Pictures Kei Nishikori ist in Bratislava noch im Rennen

Nein, Stan Wawrinka als “Superstar” zu deklarieren ist keine Übertreibung. Der Schweizer hat bekanntlich drei Major-Titel gewonnen, dazu (fast hauptverantwortlich im Finale gegen Frankreich) an der Seite von Roger Federer auch den Davis Cup. Und Wawrinka hat immer noch den Biss, um sich mit der nachkommenden Generation zu messen. Meistens auf ATP-Ebene, manchmal aber auch bei einem Challenger. Wie in dieser Woche in Bratislava.

Dort musste der Routinier im Achtelfinale allerdings die Segel streichen. Denn, apropos “nachkommende Generation”, der junge Kroate Dino Prizmic erwies sich dann doch zu stark. Prizmic gewann mit 6:2, 4:6 und 6:3 und bekommt es im Viertelfinale mit Jacob Fearmley zu tun. Der Brite hat in den vergangenen Wochen auf der Challenger-Tour ja einen richtig starken Lauf hingelegt.

Nishikori im Viertelfinale

In Sachen “Superstars” hat Bratislava in diesem Jahr aber auch noch Kei Nishikori zu bieten. Wiewohl nicht mit einem Grand-Sam-Titel dekoriert, fällt Nishikori sicherlich in dieselbe Kategorie wie Wawrinka. Und ist weiter im Rennen um den Turniersieg in der Slowakei. Der Japaner besiegte Lokalmatador Lukas Klein mit 6:3, 6:7 (3) und 6:1 und spielt heute im Viertelfinale gegen Constant Lestienne.

Angeführt wird das Tableau von Roman Safiullin. Der Russe muss heute gegen Landsmann Aslan Karatsev ran. Der ja auch schon mal auf dem Weg war, zumindest ein prominenter Spieler auf der ATP-Tour zu werden.

Hier das Einzel-Tableau in Bratislava