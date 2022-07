ATP-Challenger Braunschweig: Jan-Lennard Struff schlägt im Finale Maximilian Marterer

Souveräner Turniersieg von Jan-Lennard Struff beim ATP-Challenger in Braunschweig. Der deutsche Davis-Cup-Spieler gewann das Endspiel gegen Maximilian Marterer mit 6:2 und 6:2.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.07.2022, 17:52 Uhr

© Debbie Jayne Kinsey Jan-Lennard Struff hat in Braunschweig keinen Satz verloren

Nicht einmal die Regenunterbrechung beim Stand von 6:2 und 3:2 konnte Jan-Lennard Struff im Endspiel des ATP-Challenger-Turniers in Braunschweig stoppen. Denn nach Wiederaufnahme gab Struff gegen Maximilian Marterer kein Spiel mehr ab. Und beendete das Turnier damit ohne Satzverlust.

Marterer hatte in den beiden Runden davor einfach zu viel Kraft gelassen. Denn sowohl im Viertelfinale gegen Bernabe Zapata Miralles wie auch gegen den Chinesen Zhizhen Zhang gewann Marterer erst im Tiebreak des dritten Satzes. Gegen Zhang musste der Franke sechs Matchbälle abwehren.

Für Struff war der Arbeitstag in Braunschweig mit dem Sieg im Einzel allerdings noch nicht erledigt. Denn an der Seite von Marcel Demoliner strebt der Warsteiner gegen Roman Jebavy und Adam Pavlasek den Doppelschlag an.

Hier das Einzel-Tableau in Braunschweig