ATP-Challenger Braunschweig: Struff souverän, Marterer nach Abwehr von sechs Matchbällen im Finale

Jan-Lennard Struff und Maximilian Marterer haben das Finale des ATP-Challenger-Turniers in Braunschweig erreicht. Auf völlig unterschiedliche Art und Weise.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 08.07.2022, 19:00 Uhr

© Debbie Jayne Kinsey Jan-Lennard Struff spielt in Braunschweig morgen um den Titel

Was für ein Drama im zweiten Halbfinale beim ATP-Challenger in Braunschweig: Da stand Maximilian Marterer gegen den Chinesen Zhizhen Zhang mehrmals vor dem Aus, wehrte sechs Matchbälle ab - und siegt am Ende dennoch noch mit 6:3, 5:7 und 7:6 (4). Schon in der Runde zuvor musste Marterer im Tiebreak des dritten Satzes gegen Bernabe Zapata Miralles bestehen.

Ganz anders die Auftritte bislang von Jan-Lennard Struff. Der deutsche Davis-Cup-Spieler bleibt im Braunschweig ohne Satzverlust. Am Freitag gewann er gegen den Schweizer Henri Laaksonen mit 6:3 und 6:3.

Hier das Einzel-Tableau in Braunschweig