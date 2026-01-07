ATP-Challenger Canberra: Auch Engel scheitert an Lajovic

Youngster Justin Engel ist wie der österreichische Routinier Sebastian Ofner beim ATP-Challenger-Turnier in Canberra an Dusan Lajovic gescheitert.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 07.01.2026, 07:50 Uhr

© Getty Images Justin Engel ist in Canberra ausgeschieden

Justin Engel war gegen Dusan Lajovic knapp dran an einer Überraschung, vor allem im zweiten Satz. Am Ende musste sich der Nürnberger, der beim Challenger in Canberra mit einer NextGen-Wildcard gestartet war, dem erfahrenen Serben mit 4:6 und 6:7 (4) geschlagen geben. Lajovic, in Canberra an Position acht gesetzt, hatte zum Auftakt Sebastian Ofner aus Österreich bezwungen.

Engel wiederum hatte in Runde eins gegen Nicolas Mejia einen Thriller im Tiebreak des dritten Satzes für sich entscheiden können. Für diesen Erfolg nimmt der deutsche Teenager immerhin acht ATP-Punkte mit.

Weiter geht es für Justin Engel nun in Melbourne. Da steht die Qualifikation für das erste Major des Jahres an. Der erste Versuch, bei einem Grand-Slam-Turnier in ein Hauptfeld zu kommen, ist vor wenigen Wochen bei den US Open nicht gelungen.

