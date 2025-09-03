ATP-Challenger Cassis: Engel und Rodionov im Achtelfinale

Qualifikant Justin Engel und Jurij Rodionov sind beim ATP-Challenger-Turnier in Cassis ins Achtelfinale eingezogen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.09.2025, 20:54 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Jürgen Hasenkopf Justin Engel ist in Cassis erfolgreich gestartet

Justin Engel hat seinen Erfolgslauf aus der Qualifikation beim ATP-Challenger-Turnier auch in der ersten Hauptfeld-Runde fortgesetzt. Der deutsche Teenager besiegte Jakob Paul aus der Schweiz mit 6;7 (3), 7:6 (59 und 6:1. Nächster Gegner von Engel wird nun der mit einer Wildcard gestartete Franzose Etienne Donnet sein.

Jurij Rodionov wiederum hat zuletzt in Manacor ja das Finale des dortigen Challengers erreicht. In Cassis startete der Österreicher nun mit einem sicheren 6:2 und 6:3 gegen Matteo Martineau. Auch im Achtelfinale trifft Rodionov auf einen Franzosen - und zwar Robin Bertrand.

Hier das Einzel-Tableau in Cassis