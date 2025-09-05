ATP-Challenger Cassis: Engel und Rodionov kämpfen sich ins Halbfinale

Das ATP-75er-Challenger-Turnier in Cassis verläuft aus DACH-Sicht weiterhin erfolgreich. Neben dem Nürnberger Teenager Justin Engel kämpfte sich auch der Matzener Jurij Rodionov in drei Sätzen ins Halbfinale.

Mit dem an Nr. 2 gesetzten Mark Lajal hatte der Nürnberger Justin Engel im Viertelfinale des ATP-Challenger-Turniers der Kategorie 75 im französischen Cassis eine schwere Aufgabe zu bewältigen. Bereits im ersten Durchgang entwickelte sich ein intensiver Fight, bei dem sich beide Spieler insgesamt 19 Break-Chancen erarbeiteten und ihrem Gegner jeweils fünf Mal den Aufschlag abnehmen konnten. Mit zwei mehr gewonnener Punkte konnte sich der DTB-Youngster den ersten Durchgang im Tiebreak nach mehr als einer Stunde Spielzeit sichern.

Auch im zweiten Akt wechselte das Momentum mehrfach, ehe sich der 22-jährige Lajal ab Satzmitte als konstanterer Spieler herausstellte und sich mit dem Satzausgleich belohnte. Im dritten Satz hatten beide Spieler ihren Rhythmus bei eigenem Aufschlag endgültig gefunden, ehe der 17-jährige Engel bei der einzigen Break-Möglichkeit im gesamten Satz konsequent zupackte und den 7:6 (3), 4:6, 6:3-Erfolg nach 2:33 Stunden im letzten Game souverän ohne Verlustpunkt ausservierte.

Im Halbfinale trifft der Qualifikant entweder auf den an Nr. 3 gesetzten Briten Billy Harris oder den französischen Wildcard-Spieler Mae Malige.

Ebenfalls einen harten Fight hatte der Matzener Jurij Ronionov in seiner Viertelfinal-Begegnung gegen den für Monaco antretenden Valentin Vacherot zu überstehen. Dabei erkämpfte sich der österreichische Davis-Cup-Spieler im ersten Durchgang ein frühes Break und gab den Vorsprung bis zum Satzende nicht mehr ab.

Im zweiten Akt war es der an Nr. 8 gesetzte Vacherot, dem das frühe Break gelang und den 26-jährigen Rodionov trotz drei laufender Chancen auf das Re-Break nicht mehr in den Satz zurückkehren ließ. Im Entscheidungs-Durchgang kam der Niederösterreicher mit seinem variablen Spiel von Beginn an zum Zug und erspielte sich eine schnelle 3:0-Führung. Auch von einem zwischenzeitlichen Re-Break ließ sich der Linkshänder nicht mehr verunsichern und besiegelte mit einem Aufschlag-Winner den 6:4, 3:6, 6:3-Erfolg nach 2:14 Stunden.

In der Runde der letzten Vier wartet auf die Nr. 4 des Turniers der Este Daniil Glinka, der den Briten Arthur Fery in drei Sätzen niederringen konnte.

