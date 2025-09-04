ATP-Challenger Cassis: Engel und Rodionov stürmen ins Viertelfinale

Jurij Rodionov und Qualifikant Justin Engel haben mit Zwei-Satz-Siegen das Viertelfinale beim ATP-Challenger-Turnier in Cassis erreicht.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 04.09.2025, 13:54 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Justin Engel steht im Viertelfinale des Challengers in Cassis

Justin Engel konnte seine Siegesserie im französischen Cassis fortsetzten. Nach der gelungenen Qualifikation und seinem gestrigen Drei-Satz-Erfolg gegen den Schweizer Jakob Paul hat der Deutsche die nächste Hürde gemeistert. Gegen den Franzosen Etienne Donnet ging es im ersten Satz zunächst in den Tiebreak, den der 17-jährige Engel mit 7:6 (7:5) abschließen konnte. Der zweite Satz entschied der Schützling Phillipp Kohlschreibers dann mit 6:2 glatt für sich. Im morgigen Viertelfinale wartet der Zweitgesetzte Mark Lajal.

Keinerlei Probleme hatte der Österreicher Jurij Rodionov. Der Viertgesetzte siegte mit 6:0 und 6:2 gegen den Franzosen Robin Bertrand. Der morgige Gegner heißt entweder Miachel Mmoh oder Velentin Vacherot, der als achtgesetzter an den Start geht.

Hier das Einzel-Tableau in Cassis