ATP Challenger Cassis: Engel und Rodionov verpassen Finaleinzug

Nicht optimal verlief der Tag aus DACH-Sicht beim ATP-75er-Challenger-Turnier in Cassis. Für Justin Engel und Jurij Rodionov war jeweils im Halbfinale Endstation.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 06.09.2025, 17:06 Uhr

Der erst 17-jährige Engel musste sich dem an Nummer drei gesetzten Briten Billy Harris mit 7:6 (3), 6:7 (5) und 2:6 geschlagen geben.

Der erste Satz verlief denkbar ausgeglichen. Beide Akteure konnten im Verlauf des Durchganges einige Breakchancen abwehren, es ging in den Tiebreak. Dort behielt der Nürnberger Teenager, der am 1. Oktober seinen 18. Geburtstag feiert, schließlich mit 7:3 die Oberhand.

Harris, im Moment Nummer 151 im ATP-Ranking, erwischte im zweiten Satz den besseren Start und ging rasch mit einem Break in Front. Engel konnte den Rückstand jedoch wettmachen und holte sich das Rebreak zum 3:4. Nachdem beide danach bei eigenem Aufschlag nichts anbrennen ließen, ging es abermals in den Tiebreak. Dieses mal zog der Deutsche knapp mit 5:7 den Kürzeren.

Auch Rodionov out

Im Entscheidungssatz war es abermals der Brite, der sich früh einen Break-Vorsprung erarbeiten konnte - auch weil dem jungen Deutschen zu diesem Zeitpunkt die Strapazen der Turnierwoche schon etwas anzusehen waren. Ein weiteres Break zum 5:2 bedeutete die Vorentscheidung zu Gunsten des 30-Jährigen, der nach einer Spielzeit von zwei Stunden und 49 Minuten seinen ersten Matchball nutzte.

Im Finale wird Harris auf den Esten Danil Glinka treffen, der überraschenderweise Jurij Rodionov aus dem Turnier nahm.

Der Österreicher, der derzeit auf Platz 154 der Weltrangliste platziert ist, unterlag Glinka relativ glatt mit 2:6 und 4:6. Der 25-jährige Este rangiert nur auf Platz 347 - also fast 200 Plätze hinter Rodionov.

Hier das Einzel-Tableau in Cassis