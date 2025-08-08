ATP Challenger Cordenons: Cedrik-Marcel Stebe zieht ins Halbfinale ein!

Toller Erfolg für Cedrik-Marcel Stebe! Der Deutsche hat beim Challenger-Event in Cordenons das Halbfinale erreicht.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 08.08.2025, 17:22 Uhr

© Getty Images Cedrik-Marcel Stebe prolongierte seinen Erfolgslauf

Cedrik-Marcel Stebe ist beim Challenger-Sandplatzturnier in Cordenons am Freitag ins Halbfinale eingezogen. Der 34-jährige Deutsche, der in der italienischen Gemeinde dank seines Protected Rankings im Hauptfeld steht, setzte sich im Viertelfinale gegen den an Position drei gesetzten Zsombor Piros aus Ungarn mit 6:4 und 7:6 (2) durch,

Im Halbfinale am Samstag trifft Stebe, der in der Weltrangliste aktuell nur auf Rang 817 liegt, auf Dusan Lajovic. Der Serbe besiegte den Argentinier Santiago Rodriguez Taverna im Viertelfinale mit 6:3 und 6:1.