ATP Challenger Forli: Matthias Bachinger scheitert im Endspiel an Nummer zwei

Der Deutsche Matthias Bachinger musste im Endspiel des ATP-Challenger-Turniers in Forli eine Zweisatz-Niederlage gegen den US-Amerikaner Maxime Cressy hinnehmen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.12.2021, 21:22 Uhr

© Getty Images Matthias Bachinger zog im Endspiel des ATP-Challenger-Turniers in Forli den Kürzeren

Im zweiten ATP-Challenger-Finale in diesem Jahr setzte es für Matthias Bachinger auch die zweite Niederlage: Der Münchner musste sich beim Indoor-Hartplatz-Event in Forli im Endspiel dem US-Amerikaner Maxime Cressy nach 76 Spielminuten 4:6, 2:6 geschlagen geben. Dennoch wird sich der 34-Jährige morgen Montag, um 25 Weltranglisten-Positionen verbessert, auf Platz 231 des ATP-Rankings wiederfinden.

Bachinger war im März dieses Jahres in Biella (ebenfalls Italien) im Finale gestanden und dort seinem Landsmann Daniel Masur knapp mit 3:6, 7:6 (8), 5:7 unterlegen. Die ehemalige Nummer 85 der Herren-Weltrangliste holte in seiner Karriere bislang vier Challenger-Siege und stand einmal im Endspiel des ATP-250-Turniers in Metz (2018).

