ATP Challenger Francaville: Engel weiter im Tief, Schönhaus sorgt für Lichtblick

Beim ATP-Challenger-Turnier in Francavilla gibt es für Tennis-Deutschland ein lachendes und ein weinendes Auge. Justin Engel verliert, Max Schönhaus spielt sich ins Achtelfinale.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.05.2026, 21:38 Uhr

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Justin Engel

Beim ATP Challenger in Francavilla läuft es für Justin Engel weiterhin nicht rund. Der Deutsche musste sich dem Spanier Nikolas Sanchez Izquierdo trotz gewonnenen ersten Satzes mit 7:6, 2:6, 2:6 geschlagen geben. Nach einem engen Auftakt, den Engel im Tiebreak für sich entschied, verlor er im Anschluss zunehmend den Zugriff auf das Match. Der Motor stottert also weiter.

Ganz anders präsentierte sich hingegen Max Schönhaus. Der Deutsche ließ dem Italiener Daniele Rapagnetta beim 6:3, 6:3-Erfolg kaum eine Chance und zog souverän ins Achtelfinale ein. Damit steht Schönhaus zum ersten Mal seit Februar und dem Challenger in Koblenz wieder im Achtelfinale. Die Formkurve zeigt klar nach oben.

Im Achtelfinale wartet nun mit dem Tschechen Zdenek Kolar ein deutlich erfahrenerer Gegner. Für Schönhaus wird es ein erster echter Gradmesser im Turnier, während Engel weiter nach Antworten sucht.

Hier das Tableau in Francavilla