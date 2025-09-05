ATP-Challenger Genua: Qualifikant Gentzsch zieht ins Halbfinale ein

Der Ratinger Tom Gentzsch spielt beim ATP-125-Challenger-Turnier in Genua bislang groß auf. Nachdem der 22-Jährige beim Turnier in der Qualifikation gestartet war, spielte er sich nun mit einem Zweisatz-Erfolg gegen den Schweizer Kilian Feldbausch ins Halbfinale.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 05.09.2025, 18:11 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Mit dem Einzug ins Halbfinale aus der Qualifikation heraus baute Tom Gentzsch beim Challenger in Genua seine Siegesserie auf 15 Erfolge aus.

Mit ordentlich Selbstvertrauen war der Ratinger Tom Gentzsch zum ATP-Challenger-Turnier der Kategorie 125 nach Genua gereist, schließlich konnte der 22-jährige zehn Siege in Folge und damit die ITF-Titel in Überlingen am Bodensee und im schwedischen Ystad einfahren.

Nach souveränen Zweisatz-Erfolgen gegen die Italiener Gabriele Pennaforti und Francesco Forti sah sich der deutsche Mannschaftsmeister mit dem TC Bredeney dem Schweizer Teenager Kilian Feldbausch gegenüber. Dabei konterte der Qualifikant im ersten Satz ein frühes Break und nahm seinem eidgenössischen Gegner das Service zum Gewinn des ersten Durchgangs noch einmal ab.

Im zweiten Satz gaben beide Protagonisten gleich ihr erstes Aufschlagspiel ab, ehe sie ihren Rhythmus bei eigenem Service fanden und im weiteren Verlauf keine einzige Break-Chance mehr zuließen. Im entscheidenden Tiebreak konnte Gentzsch seine Qualitäten beim Aufschlag und mit seiner druckvollen Vorhand wieder gewinnbringend in Szene setzen und triumphierte nach 1:43 Stunden mit 6:4, 7:6 (5)

Im Halbfinale bekommt es der Weltranglisten-370. entweder mit dem brasilianischen Linkshänder Thiago Monteiro oder dem topgesetzten Italiener Luciano Darderi zu tun.