ATP Challenger Girona: Kjaer gewinnt Youngster-Thriller gegen Engel

Justin Engel hat beim ATP-Challenger-Turnier in Girona zum Auftakt hauchzart gegen den Norweger Nicolai Budkov Kjaer verloren.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.03.2025, 19:04 Uhr

© Getty Images Nicolai Budkov Kjaer hat sich gegen Justin Engel denkbar knapp durchgesetzt

Enger geht es ja kaum: 2:47 Stunden lang bespilelten sich der 17-jährige Justin Engel und der um ein Jahr ältere Nicolai Budkov Kjaer in der ersten Runde des ATP-Challenger-Turniers in Girona bekämpft. Ehe sich der Norweger gegen den deutschen Youngster dann doch mit 6:4, 3:6 und 7:6 (5) behaupten konnte. Budkov Kjaer liegt in der aktuellen Weltrangliste auf Position 304, Engel auf 353.

Justin Engel, der ja auch von Philipp Kohlschreiber betreut wird, gilt aktuell als das größte deutsche Talent. In wenigen Wochen wird der Teenager bei den BMW Open in München die Möglichkeit bekommen, sich dem deutschen Publikum zu präsentieren. Engel hat für das 500er-Event eine Wildcard erhalten.

