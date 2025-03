ATP-Challenger Girona: Titel! Marin Cilic kann es noch!

Altmeister Marin Cilic hat mit einem Zwei-Satz-Erfolg gegen den Norweger Elmer Möller den Titel beim ATP-Challenger-Turnier in Girona geholt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.03.2025, 20:19 Uhr

© Getty Images Marin Cilic kann es immer noch!

Marin Cilic hat in dieser Saison schon ein paar bemerkenswerte Resultate geliefert. In Dubai konnte der US-Open-Champion von 2014 etwa Alex de Minaur bezwingen. Aber zwischendurch muss Cilic ob seiner aktuellen Weltranglisten-Position 143 auch eine Etage tiefer auf Punktejagd gehen.

So wie in der laufenden Woche in Girona. Und das hat ganz ausgezeichnet funktioniert. Denn Cilic setzte sich im Endspiel gegen Elmer Möller mit 6:3 und 6:4 durch. Und nahm damit 100 Zähler für die ATP-Charts mit.

Zeit zum Durchschnaufen bleibt dem 36-jährigen Kroaten kaum. Denn Cilic ist, vorbehaltlich kurzfristiger Änderungen, in der kommenden Woche schon wieder am Start. Auf Menorca schlägt er als Nummer drei auf.

Hier das Einzel-Tableau in Girona