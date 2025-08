ATP-Challenger Grodzisk Mazowiecki: Engel startet mit Comeback-Sieg

Zum Start seines Hard-Court-Swings in Vorbereitung auf die US Open kämpfte sich der Nürnberger Teenager Justin Engel in seiner Auftaktpartie beim ATP-100-Challenger-Turnier in Grodzisk Mazowiecki gegen den Spanier Alejandro Moro Canas mehrfach zurück und triumphierte in drei Sätzen.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 05.08.2025, 15:32 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Auf Hard-Court kämpfte sich Justin Engel zum Auftakt beim Challenger-Turnier in Polen zu einem Dreisatz-Erfolg.

Mit seiner aktuellen Weltranglistenplatzierung auf Position 225 wird der Nürnberger Justin Engel in New York erstmals in der Qualifikation bei einem Grand-Slam-Turnier vertreten sein, weshalb der 17-Jährige seine Turnierplanung auf Hard-Court umstellte.

In seinem Auftakt-Match beim ATP-Challenger-Turnier der Kategorie 100 im polnischen Grodzisk Mazowiecki sah er sich Alejandro Moro Canas gegenüber, der im ATP-Ranking aktuell auf Platz 257 gelistet ist und seine größten Erfolge bislang auf der roten Asche feierte.

Von Beginn an hielt der Spanier die Begegnung offen und ohne eine Break-Chance beider Protagonisten ging es in den Tiebreak, in dem Moro Canas das Momentum knapp auf seiner Seite hatte. Zu Beginn des zweiten Akts drehte der Franke auf und erspielte sich mit seinen druckvollen Schlägen eine schnelle 4:0-Führung, kam dann aber noch in Bedrängnis, bevor er beim Stand von 5:4 nach drei ausgelassenen Satzbällen noch drei Break-Möglichkeiten seines 24-jährigen Gegners abwehren musste, ehe er mit einem Ass den Satzgleichstand besiegelte.

Im dritten Satz lag Engel schnell mit 0:3 im Hintertreffen, ehe er postwendend den Ausgleich herstellen und seinem Gegner im neunten Spiel vorentscheidend den Aufschlag abnehmen konnte. Anschließend gab er sich bei eigenem Service keine Blöße mehr und fixierte mit einem Ass den 6:7 (5), 6:4, 6:4-Erfolg nach 2:38 Stunden.

Im Achtelfinale bekommt es der DTB-Youngster mit dem an Nr. 6 gesetzten Italiener Francesco Maestrelli zu tun, der sich in zwei Sätzen gegen den Thailänder Maximus Jones behaupten konnte.