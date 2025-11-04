ATP-Challenger Helsinki: Justin Engel scheitert knapp in Runde eins

Justin Engel ist zum Auftakt des ATP-Challenger-Turniers in Helsinki knapp am Luxemburger Chris Rodesch gescheitert.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 04.11.2025, 20:37 Uhr

© Getty Images Justin Engel ist in Helsinki knapp gescheitert

Engel, der zuletzt in Hamburg mit einem Finalsieg gegen Federico Cina den ersten Challenger-Titel seiner noch jungen Karriere gefeiert hatte, musste sich Rodesch mit 4:6, 7:6 (4) und 4:6 geschlagen geben. Damit ist kein deutscher Spieler mehr im Einzel in der finnischen Hauptstadt vertreten.

Angeführt wird das Starterfeld übrigens von einem Grand-Slam-Champion: Denn Marin Cilic ist in Helsinki an Position eins gesetzt. Dahinter folgen Luca Nardi aus Italien und der US-Amerikaner Brandon Holt.

Hier das Einzel-Tableau in Helsinki