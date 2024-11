ATP-Challenger Helsinki: Rehberg gewinnt deutsches Viertelfinal-Duell gegen Squire

Max Rehberg ist mit einem knappen Erfolg gegen Landsmann Henri Squire beim ATP-Challenger-Turnier in Helsinki in das Halbfinale eingezogen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 08.11.2024, 15:06 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Max Rehberg im Frühjahr 2024 bei den BMW Open in München

Schöner Erfolg für Max Rehberg in Helsinki: Der Münchner gewann das rein deutsche Viertelfinal-Duell gegen Henri Squire mit 7:6 (5) und 7:6 (5). In der Vorschlussrunde könnte es zum Treffen mit einer wahren Legende des Sports kommen. Dann nämlich, wenn Kei Nishikori sein Viertelfinale gegen den immer stärker werdenden Briten Jacob Fearnley gewinnt.

Für Rehberg war es in Helsinki das zweite Match in Folge gegen einen Landsmann. In der zweiten Runde konnte er gegen Maximilian Marterer ebenfalls in zwei Sätzen gewinnen. Mit dem Einzug ins Halbfinale hat Rehberg schon mal 35 Punkte für die ATP-Weltrangliste sicher. Derzeit liegt der 21-Jährige auf Position 332 der Charts.

Die beiden Topgesetzten in der finnischen Hauptstad, Gabriel Diallo und Borna Coric, mussten wegen Verletzungen schon vor Turnierbeginn zurückziehen. Lokalmatador Otto Virtanen ist dagegen noch im Rennen.

Hier das Einzel-Tableau in Helsinki