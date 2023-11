ATP-Challenger Ismaning: Bellier ringt Marterer im Finale nieder

Schlussakt bei dem mit 73.000 Euro dotierten ATP-Challenger-Turnier der Kategorie 75 in Ismaning. In einem packenden und an Spannung kaum zu überbietenden Endspiel behielt Antoine Bellier gegen Maximilian Marterer denkbar knapp die Oberhand und sicherte sich damit den Titel bei der siebten Auflage des Turniers.

von PM

zuletzt bearbeitet: 06.11.2023, 02:06 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Aus der Qualifikation heraus spielte sich der Schweizer Antoine Bellier in Ismaning zum Titel.

Vor erneut ausverkauftem Haus kam es bei der „Internationalen Deutschen Tennis-Hallenmeisterschaft“ zum finalen Showdown im Einzel zwischen dem Franken Maximilian Marterer (ATP-Nr. 105) und Antoine Bellier (ATP-Nr. 326).

Im ersten Durchgang ließen die beiden Linkshänder bei ihren Aufschlagspielen nichts anbrennen und hielten ihr Service ohne jegliche Break-Chance. Im Tiebreak schlug der 28-jährige Marterer beim Stand von 5:5 eine Vorhand hinten ins Aus, anschließend nutzte der Schweizer den Vorteil des Mini-Breaks und beendete den Satz per Rückhand-Volley nach starkem Aufschlag.

Im vierten Spiel des zweiten Satzes erspielte sich der deutsche Davis-Cup-Spieler die ersten beiden Break-Chancen der Begegnung, konnte diese aber nicht nutzen. Ohne weitere Möglichkeiten auf ein Break ging es auch im zweiten Durchgang in den Tiebreak. Im neunten Punkt schaffte der 27-jährige Bellier das erste Mini-Break, jedoch konterte Marterer mit drei Punktgewinnen in Folge zum vielumjubelten Satzgleichstand.

Auch im dritten Durchgang konnten beide Spieler ihre Aufschläge durchbringen, wobei Marterer einmal die Möglichkeit zum Break hatte, diese aber nicht verwerten konnte. Im dritten Tiebreak der Partie wechselte das Momentum mehrfach, ehe sich der Eidgenosse Bellier nach 2:24 Stunden mit 7:6 (5), 6:7 (5), 7:6 (6) durchsetzen konnte.

Nach dem Match kommentierte der Turniersieger: „Ich bin einfach nur überglücklich. Zum Turnier bin ich ohne große Erwartungen angereist. Dass ich mich dann aus der Qualifikation heraus bis zum Titel spielen konnte, ist einfach großartig. Vor zwei Jahren habe ich mein Spiel auf diese offensive Ausrichtung umgestellt und heute hat sich das richtig ausgezahlt.“ Mit den 75 Weltranglistenpunkten für den Turniersieg, zuzüglich der vier Punkte für die erfolgreiche Qualifikation, wird der aktuelle 326. der Weltrangliste um ca. 75 Plätze im ATP-Ranking klettern. Zudem darf sich der Genfer über 9.880 Euro Preisgeld freuen.

