ATP Challenger Ismaning: Daniel Masur souverän in Runde zwei

Die letzten Plätze im Hauptfeld in Ismaning sind vergeben. Am gestrigen Montag wurden die Finalspiele der Qualifikation beim ATP Challenger-Turnier der Kategorie 80 auf der Anlage des TC Ismaning ausgetragen. Dabei erreichten die vier DTB-Spieler bei einer rein deutschen Begegnung mit drei erfolgreichen Qualifikanten die Maximalausbeute. Mit Daniel Masur steht bereits der erste deutsche Spieler im Achtelfinale der „Internationalen Deutschen Tennis-Hallenmeisterschaft“.

von PM

zuletzt bearbeitet: 11.10.2022, 07:34 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Daniel Masur am Montag in Ismaning

Zum Hauptfeldauftakt startete WOLFFKRAN OPEN-Rekordteilnehmer Daniel Masur (ATP 185) im letzten Match auf dem Centre Court ins Turnier. Nach ausgeglichenem Beginn gegen Evgeny Karlovskiy (ATP 308) nahm der 27-jährige Bückeburger, der seit vielen Jahren an der TennisBase Oberhaching trainiert, seinem Gegner im zehnten Spiel das Aufschlagspiel zum Satzgewinn ab. Mit einem frühen Break im zweiten Satz stellte die Nr. 5 der Setzliste früh die Weichen auf Sieg und servierte zum 6:4, 6:3-Erfolg nach 74 Minuten aus.

„Das Ergebnis ist etwas glatter als das Match tatsächlich war, denn ich musste im Match einige schwierige Situationen lösen. Die letzten Wochen waren nicht gerade die glücklichsten mit den Auslosungen bei den Turnieren, deshalb bin ich natürlich sehr zufrieden mit meinem Sieg heute. Es hilft natürlich sehr, dass ich hier schon oft gespielt habe und die Bedingungen bestens kenne. Ich fühlte mich heute wirklich top vorbereitet“, analysierte der höchstplatzierte deutsche Spieler im Feld nach dem Match.

Lokalmatador Bachinger spielt sich ins Hauptfeld

Zur Begeisterung der einheimischen Zuschauer knüpfte der Münchner Matthias Bachinger (ATP 436) an seinen Vorjahreserfolg an, wo er aus der Qualifikation heraus das Viertelfinale im Hauptbewerb erreichen konnte. Im Match gegen Mirza Basic (ATP 288) aus Bosnien und Herzegovina servierte der 35-jährige 14 Asse und gestattete seinem Gegner keine einzige Breakchance. Nach 74 Minuten hieß es 7:6, 6:2 für den Bundesligaspieler des TC Großhesselohe. Im Hauptfeld sieht sich Bachinger dem Brasilianer Gabriel Decamps (ATP 276) gegenüber.

Im Anschluss an das Match kommentierte er: „Heute habe ich mich sehr wohl gefühlt auf dem Platz, deutlich besser als am Vortag. Ich hatte lange kein Turnier gespielt, deswegen war das Match gestern erst mal zum reinkommen. Ich habe mich sehr gut bewegt und stark serviert, deshalb bin ich super happy mit meiner heutigen Leistung“.

Ejupovic gewinnt deutsches Duell

Bei der rein deutschen Begegnung im Qualifikationsfinale traf der Reutlinger Elmar Ejupovic (ATP 328) auf Mats Rosenkranz (ATP 411) aus Essen. In einem ausgeglichenen Match zweier aufschlagstarker Spieler mit insgesamt 50 Assen gewann Ejupovic vier Punkte weniger als sein 24-jähriger Kontrahent, setzte sich aber letztlich knapp mit 7:6, 3:6 und 6:4 durch. Im Hauptbewerb trifft der 29-jährige auf den an Nr. 6 gesetzten Schweizer Antoine Bellier (ATP 194).

„Ich wusste schon von vornherein, dass es eine unheimlich schwere Aufgabe wird. Ich habe noch nie gegen jemanden gespielt, der auf Teppich so serviert wie Mats. Ich habe versucht im Match drin zu bleiben und meine wenigen Chancen zu nutzen. Ich bin jetzt einfach nur froh, dass ich heute durchgekommen bin“, so Ejupovic nach seinem Erfolg.

Lenz zum fünften Mal im Hauptfeld

Bei seiner fünften Teilnahme in der Qualifikation in Ismaning schaffte der Giessener Julian Lenz (ATP 440) zum vierten Mal in Folge den Sprung ins Hauptfeld. Im Match gegen Aldin Setkic (ATP 430) aus Bosnien und Herzegovina sicherte sich der 29-jährige das einzige Break der Begegnung zum 7:6, 6:3-Erfolg nach 1:34 Stunden Spielzeit. Gegner in der ersten Hauptrunde ist die Nr. 7 der Setzliste Nerman Fatic (ATP 199) aus Bosnien und Herzegovina.