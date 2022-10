ATP Challenger Ismaning: Klassentreffen der Nachtschwärmer

Beim ATP-Challenger-Turnier in Ismaning vertritt Dennis Novak alleine die rot-weiß-roten Farben. Deutschland spielt dagegen mit voller Kapelle auf.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 09.10.2022, 19:44 Uhr

© GEPA Pictures Dennis Novak hat die letzten beiden Woche nicht viel Schlaf gefunden

Aufmerksame Asterix-Leser wissen spätestens seit dem sehr starken Band „Die Trabantenstadt“: Mehrere schlaflose Nächte in Folge werden früher oder später ermüdend. Aktueller ATP-Weltranglisten-Erster in Sachen schlaflose Nächte dürfte Dennis Novak sein, der am sich am Sonntag beim TC Ismaning schon für seine Auftritte beim Challenger im Norden Münchens eingespielt hat. Knapp drei Woche ist Maximilian alt, der zweite Spross von Novak. Und als vorbildlicher Vater hat Österreichs aktuelle Nummer drei (hinter Jurij Rodionov und Filip Misolic) die Nächte zu Tagen gemacht.

Wie sich das in der Ismaninger Halle auswirken wird? Novak ist an Position vier gesetzt, trifft zum Auftakt auf Denis Yevseyev aus Kasachstan, das hört sich grundsätzlich machbar an. Die Nacht von Sonntag auf Montag könnte allerdings schon wieder a schware Partie für Novak geworden sein: Denn der von ihm favorisierte SK Rapid verlor das Wiener Stadtderby gegen die Austria am frühen Sonntagabend mit 1:2.

Novak in Ismaning Soloartist

Novak tritt in diesem Jahr in Ismaning übrigens als rot-weiß-roter Solo-Artist an. Lucas Miedler und Alexander Erler wären natürliche Kandidaten für einen Start gewesen, in jedem Fall in Doppel. Tatsächlich haben die beiden aber einen Slot im Raster des ATP-Tour-250-Turniers in Florenz erwischt. Eigentlich schön. Ginge es nicht gleich gegen Nikola Mektic und Mate Pavic, die erst am gestrigen Sonntag in Astana den Titel geholt haben.

Die Gastgebernation ist dagegen in Kaderstärke anwesend, was auch für die Coaches gilt. Michael Kohlmann zeigt sich in Ismaning ebenso natürlich wie Lars Uebel, der sportliche Leiter der TennisBase in Oberhaching. Kohlmann und Uebel können Dennis Novak in Sachen Schlafmangel übrigens die Hand reichen, wenn auch aus anderen Gründen: Die Playoffs der Major League Baseball haben vor wenigen Tagen begonnen, das Duo Kohlmann/Uebel eint das große Interesse an dieser Sportart. Auf ein gemeinsames Lieblingsteam werden sie sich nicht mehr einigen können.

© Jürgen Hasenkopf Liam Gavrielides am Sonntag in Ismaning

Auch Carlo Tränhardt schaut vorbei

Der Qualifikations-Sonntag mutete wie ein deutsches Klassentreffen an, mit einigen Schülern, die den Abschluss schon sicher in der Tasche haben (Matthias Bachinger etwa), einigen Jungspunden, die sich ihre Meriten erst verdienen müssen (Liam Garviliedes oder Justin Engel), und dem legendären Sportlehrer, der sich auch nach der aktiven Karriere noch um die lieben Kleinen kümmert: Carlo Tränhardt nämlich, der Michael Kohlmann seit Jahren auch im Betreuerteam des Davis Cups zur Seite steht.

Eine lässige Turnierwoche kündigt sich an. Wer die Möglichkeit dazu hat, sollte sich diese live und vor Ort ansehen.

