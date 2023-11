ATP-Challenger Ismaning: Marterer greift nach dem Titel

Am Samstag wurden beim ATP-Challenger-Turnier der Kategorie 75 die Halbfinal-Begegnungen im Einzel und das Finale im Doppel ausgetragen. Während der Franke Maximilian Marterer im Einzel-Finale den Titelgewinn anstrebt, durfte Routinier Andre Begemann aus Lemgo seine bereits dritte Doppel-Trophäe in Ismaning in die Höhe recken.

von PM

zuletzt bearbeitet: 04.11.2023, 21:19 Uhr

© Getty Images Erleichterung herrschte bei Maximilian Marterer nach seinem Zweisatz-Sieg im Halbfinale.

Weiterhin im Rennen um den Titel bei der „Internationalen Deutschen Tennis-Hallenmeisterschaft“ ist der Nürnberger Maximilian Marterer (ATP-Nr. 105). In der Runde der letzten Vier sah sich der 28-jährige dem Slowaken Lukas Klein (ATP-Nr. 179) gegenüber, der gestern Lokalmatador Max Rehberg besiegen konnte. Im ersten Durchgang konnte der deutsche Davis-Cup-Spieler seinem 25-jährigen Gegner im fünften Spiel den Aufschlag abnehmen und servierte, ohne eine Break-Chance zuzulassen, den ersten Satz aus.

Die Entscheidung im zweiten Satz fiel im Aufschlagspiel von Klein beim Stand von 4:4. Dort erspielte sich Marterer drei laufende Breakbälle, musste diese aber verstreichen lassen. Seine insgesamt fünfte Möglichkeit im Spiel konnte der Linkshänder schließlich nutzen und beendete das Match bei eigenem Aufschlag ohne Gegenpunkt mit 6:4, 6:4 nach 72 Minuten.

„Der Aufschlag ist auch heute wieder sehr gut gelaufen. Bei seinem Service bin ich immer ruhig geblieben und musste sehr gut spielen, um die Chancen auch nutzen zu können. Ich bin froh, dass ich es in zwei Sätzen beenden konnte, denn ich weiß, wie unangenehm er gerade auch von der Grundlinie sein kann“ so Marterer nach dem Match, der morgen seinen insgesamt neunten Titel auf der Challenger-Tour einfahren möchte.

Bellier bezwingt Molleker

Im ersten Match des Tages traf Rudolf Molleker (ATP-Nr. 219) aus Berlin in seinem Halbfinale auf den Schweizer Antoine Bellier (ATP-Nr. 326). Der erste Satz war geprägt von souveränen Aufschlagspielen ohne Break-Chancen. Im zehnten Punkt des Tiebreaks hatte der 27-jährige Bellier etwas Glück mit der Netzkante und sicherte sich mit dem einzigen Mini-Break den ersten Durchgang. Der Satzgewinn schien den Qualifikanten zu beflügeln, während der 23-jährige Molleker sein Level aus dem ersten Durchgang nicht mehr halten konnte. Eine schnelle 4:0-Führung transportierte der eidgenössische Linkshänder zum 7:6 (5), 6:2-Erfolg nach 57 Minuten.

Im Anschluss an das Match analysierte der Genfer: „Im ersten Satz war es richtig eng, da wir beide sehr gut serviert haben. Ich denke der Gewinn des ersten Durchgangs war heute vorentscheidend. Leider gibt es ja nicht viele Turniere auf dem Teppich-Belag, aber ich fühle mich hier sehr wohl.“

Begemann schafft im Doppel das Triple

Ein Wahnsinns-Comeback krönte Andre Begemann an der Seite des Inders N.Siram Balaji. Nach seinem zweiten Titelgewinn in Folge in Ismaning 2021 musste der Lemgoer 20 Monate mit dem Turnier-Tennis pausieren und kehrte erst Mitte dieses Jahres wieder auf die Tour zurück. Nach ihrem Turniersieg beim Challenger in Bratislava vor wenigen Wochen spielte sich das deutsch/indische Duo in Ismaning ins Finale gegen das DTB-Doppel Constantin Frantzen aus Augsburg und den Stuttgarter Hendrik Jebens, die in diesem Jahr bereits sechs Challenger-Titel erringen konnten. Im ersten Satz hielten beide Paarungen ihre Aufschlagspiele und erzwangen die Entscheidung im Tiebreak. Nach ausgeglichenem Beginn sicherten sich dort Begemann/Balaji ab dem Stand von 4:4 die restlichen Punkte zum Gewinn des ersten Durchgangs.

Mit dem Momentum des Satzgewinns im Rücken nahmen sie der deutschen Paarung gleich im ersten Spiel des zweiten Durchgangs das Aufschlagspiel ab und gaben sich bei eigenem Service keine Blöße mehr zum 7:6 (4), 6:4-Erfolg nach 1:28 Stunden.

Nach der Siegerehrung kommentierte der dreifache Champion: „Ich bin einfach nur überwältigt und hätte es vor meinem Comeback nicht für möglich gehalten, so schnell mit zwei Titeln wieder zurückzukehren. Es macht einfach so viel Spaß hier zu spielen, da alle Turnier-Beteiligten ihr ganzes Herzblut in diese Veranstaltung einbringen.“

