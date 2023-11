ATP-Challenger Ismaning: Rehberg siegt im DTB-Duell gegen Rosenkranz

Am Donnerstag wurden beim mit 73.000 Euro dotierten ATP-Challenger-Turnier in Ismaning die restlichen Achtelfinal-Begegnungen im Einzel und die Viertelfinals im Doppel ausgetragen. Mit Lokalmatador Max Rehberg und Rudolf Molleker schafften heute zwei deutsche Spieler den Sprung ins Viertelfinale, in dem bereits seit gestern auch Maximilian Marterer steht.

von PM

zuletzt bearbeitet: 02.11.2023, 22:17 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Trotz Break-Rückstand im ersten Durchgang siegte Max Rehberg im deutschen Achtelfinal-Duell in zwei Sätzen gegen Mats Rosenkranz.

Im „Match of the Day” sah sich der Landshamer Max Rehberg (ATP-Nr. 631) im innerdeutschen Achtelfinal-Duell Mats Rosenkranz (ATP-Nr. 430) aus Essen gegenüber. Nach ausgeglichenem Beginn war es der 20-jährige Rehberg, der seinen Aufschlag als erster Spieler abgeben musste, sich aber sofort das Re-Break sichern konnte. Nach einer schnellen 5:2-Führung im Tiebreak musste der BTV-Youngster zwei Aufschlagpunkte abgeben, holte sich aber dennoch den Entscheider mit 7:5.

Mit dem Satzgewinn im Rücken holte sich der TennisBase-Profi im dritten Spiel das Aufschlagspiel seines 25-jährigen Gegners und hatte anschließend mehrfach die Chance zum Doppel-Break, ließ die Möglichkeiten aber alle verstreichen. Beim Stand von 5:4 musste Rehberg nach einer 40:0-Führung über Einstand gehen, verwertete aber seinen fünften Matchball zum 7:6 (5), 6:4-Erfolg nach 1:37 Stunden. Im Viertelfinale wartet der Slowake Lukas Klein (ATP-Nr. 179), der Nerman Fatic (ATP-Nr. 226) aus Bosnien & Herzegowina mit 6:7 (0), 6:4, 6:4 besiegen konnte.

Im Anschluss an die Begegnung kommentierte Rehberg: „Heute habe ich mich nicht ganz so gut gefühlt und hatte den Ball schon mal wesentlich besser am Schläger. Umso cooler ist es, dass ich das Match trotzdem für mich entscheiden konnte. Nach dem Break-Rückstand habe ich an die Erfolge im letzten Jahr gedacht und mich so rausgezogen.“

Molleker profitiert von Stricker-Aufgabe

In seinem Achtelfinale bekam es der topgesetzte Schweizer Dominic Stricker (ATP-Nr. 90) mit Rudolf Molleker (ATP-Nr. 219) zu tun. Im ersten Durchgang ließen beide Spieler bei eigenem Service nichts anbrennen und hielten souverän ihre Aufschlagspiele, ohne Breakchancen zuzulassen. Im Tiebreak beim Stand von 3:2 für Stricker servierte der 23-jährige Molleker zwei Doppelfehler in Folge und konnte im weiteren Verlauf des Entscheidungs-Games keinen Punkt mehr gewinnen. Nach dem Satzverlust startete der Berliner sofort mit einem Break, musste dieses aber postwendend wieder abgeben. Beim Seitenwechsel musste sich der 21-jährige Stricker am Rücken behandeln lassen. Nach Wiederaufnahme gab der Schweizer die nächsten beiden Spiele ab und musste das Match verletzungsbedingt beim Stand von 7:6 (2), 1:4 aufgeben. In der Runde der letzten Acht trifft Molleker auf Alibek Kachmazov (ATP-Nr. 268), der sich mit 6:7 (1), 6:3, 6:3 gegen den Franzosen Mathias Bourgue (ATP-Nr. 279) durchsetzen konnte.

Otte unterliegt Bellier

Nach dem gestrigen Auftakt-Sieg gegen seinen Landsmann Marko Topo traf der Kölner Oscar Otte (ATP-Nr. 231), der sich 2021 den Titel in Ismaning sicherte, auf Antoine Bellier (ATP-Nr. 326), der sich über die Qualifikation ins Achtelfinale spielen konnte. Nach ausgeglichenem Beginn holte sich der Schweizer im fünften Spiel das Break und transportierte den Vorsprung zum Gewinn des ersten Durchgangs. Im zweiten Satz konnten beide Spieler ihre Aufschlagspiele halten, somit fiel die Entscheidung im Tiebreak. Ohne einen Aufschlagpunkt abzugeben, schaffte der 27-jährige Bellier zwei Mini-Breaks und siegte nach 78 Minuten mit 6:4, 7:6 (3). Im Viertelfinale trifft der Genfer auf seinen ebenfalls linkshändigen Landsmann Marc-Andrea Hüsler (ATP-Nr. 173), der 2020 bei der "Internationalen Deutschen Tennis-Hallenmeisterschaft" triumphieren konnte.

