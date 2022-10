ATP-Challenger Ismaning: Topfavorit Halys stoppt im Finale Lokalheld Rehberg

Quentin Halys hat das ATP-Challenger-Turnier in Ismaning für sich entscheiden. Der Franzose besiegte Lokalmatador Max Hans Rehberg im Endspiel mit 7:6 (6) und 6.3.

von PM

zuletzt bearbeitet: 16.10.2022, 18:52 Uhr

© Getty Images Quentin Halys ist seiner Favoritenrolle gerecht geworden

Bei restlos ausverkauftem Haus kamen die einheimischen Zuschauer, um ihren Lokalmatador Max Rehberg (ATP 596) im Finale der "Internationalen Deutschen Tennis-Hallenmeisterschaft" gegen den topgesetzten Quentin Halys (ATP 78) zum Sieg zu tragen. Erwartungsgemäß startete die Partie geprägt von souveränen Aufschlagspielen auf beiden Seiten ohne jegliche Breakchance. Im Tiebreak des Eröffnungssatzes musste der 19-jährige Landshamer bei eigenem Service bis auf eine Ausnahme immer über den 2. Aufschlag gehen und eröffnete seinem Gegner damit die Möglichkeit zum Satzgewinn, die der 25-jährige Franzose auch konsequent nutzte. Nach erneut ausgeglichenem Beginn im 2. Satz schaffte Halys im achten Spiel das vorentscheidende Break und servierte anschließend zum 7:6, 6:3-Erfolg nach 72 Minuten aus. Neben dem Preisgeld von 6.190 Euro und den 80 ATP-Punkten darf sich Halys auch über ein neuen Karrierehoch in der Weltrangliste mit einem Ranking um Platz 65 freuen. Steil nach oben in der Rangliste geht es auch für den Finalisten. Von Position 596 vor Turnierbeginn wird TennisBase-Profi Rehberg unter die besten 440 Spieler der Welt rücken.



Im Anschluss an das Match kommentierte der glückliche Turniersieger: „Ich habe mich die ganze Woche sehr wohl gefühlt und gutes Tennis gespielt. Gegen einen lokalen Spieler im Finale anzutreten ist immer schwierig. Nachdem es im ersten Satz keine Möglichkeit auf ein Break gab, habe ich meine Chance im Tiebreak genutzt und konnte ihm im zweiten Satz einmal das Aufschlagspiel entscheidend abnehmen. Ich freue mich natürlich sehr, dass ich bei meinem fünften Start hier in Ismaning den Einzeltitel gewinnen konnte. Wenn es die Möglichkeit gibt, werde ich sehr gerne wieder zurückkehren.“



Auch BTV-Youngster Rehberg konnte trotz der Niederlage ein positives Turnierfazit ziehen: „Es tut zwar weh ein Finale zu verlieren, aber mein Gegner hat einfach unfassbar gut gespielt. Nach der ersten Enttäuschung kann ich auf eine unglaublich tolle Turnierwoche zurückblicken. Das Abschneiden hier wird mir helfen, dass ich mich weiterhin auf Challenger-Level beweisen kann.“

Hier das Einzel-Tableau in Ismaning