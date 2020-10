ATP-Challenger Ismaning: Youngsters Musetti und Alcaraz stellen sich vor

Mit Lorenzo Musetti und Carlos Alcaraz werden zwei der meistversprechenden Nachwuchskräfte der ATP-Tour zwischen dem 17. und 25. Oktober beim Challenger in Ismaning aufschlagen.

von PM/red

zuletzt bearbeitet: 03.10.2020, 15:00 Uhr

© Getty Images Lorenzo Musetti wird sich in der Halle von Ismaning versuchen

Irgendwo in Italien muss es eine Quelle geben, aus der die hoffnungsvollen Nachwuchstennisspieler nur so heraussprudeln. In Spanien ist dies seit Jahren wohl schon so, aber dass nach Matteo Berrettini und Jannik Sinner gleich das nächste italienische Ausnahmetalent mit Lorenzo Musetti bereitsteht, macht die Tifosi froh. Und in wenigen Wochen werden Musetti und sein spanischer Counterpart Carlos Alcaraz auch in Deutschland zu sehen sein - beim ATP-Challenger-Turnier in Ismaning.

Musetto (ATP-Nummer 138) zeigte in den in den letzten Wochen einen imposanten lauf. Gestartet in der Qualifikation, konnte der 18-jährige Italiener erst im Achtelfinale des Masters-Turniers in Rom von Davis Cup-Spieler Dominik Koepfer gestoppt werden. In der Folgewoche erkämpfte sich die ehemalige Nr. 1 der Juniorenweltrangliste in Forli seinen ersten Titel auf der ATP Challenger Tour. Ebenso gespannt darf man auf das Auftreten von Carlos Alcaraz (ATP 189) sein. Der 17-jährige Spanier wird vom ehemaligen Weltranglistenersten Juan Carlos Ferrero betreut und konnte sich in Triest ebenfalls seinen Premieren-Titel auf der Challenger-Tour sichern.

Auch Sebastian Korda könnte spielen

Knapp außerhalb der Hauptfeld-Ränge befindet sich der 20-jährige Sebastian Korda (ATP 213) aus den USA. Der Sohn des Australian Open-Siegers Petr Korda erspielte sich 2018 den Juniorentitel in Down-Under und kletterte auf Platz 1 der Juniorenweltrangliste. Bei den gerade laufenden French Open erreichte Korda als Qualifikant nach einem Sieg gegen John Isner sensationell die dritte Runde.

Aus deutscher Sicht sind drei Starter im Hauptfeld fix: Angefhührt wird das Kontingent von Kitzbühel-Finalist Yannick Hanfmann, ebenfalls mit dabei werden Dustin Brown und Yannick Maden sein, Maximilian Marterer darf auf eine Wildcard des Veranstalters hoffen.

Einziger kleiner Wehmutstropfen: Interessierte Tennisfans können nur via Stream dem Treiben der #NextGen-Asse zusehen. Aufgrund der Corona-Beschränkungen werden in Ismaning vor Ort keine Zuschauer erlaubt sein.