ATP Challenger: Jungstars Rune und Altmaier kommen nach Tulln

Die Stars der kommenden NÖ Open powered by EVN (5. bis 11. September auf der Anlage des TC Tulln) präsentieren sich in Sieglaune. Und auch Niederösterreichs Hoffnungsträger will vor heimischem Publikum mit frischer Motivation durchstarten. Ausgelost wird am Abend des 4. September.

von PM

zuletzt bearbeitet: 26.08.2021, 10:42 Uhr

© GEPA Pictures Auch Holger Rune wird in Tulln aufschlagen

Die Premiere des mit 101.798 Euro Preisgeld dotierten ATP-100-Events, dessen Sieger 100 Weltranglistenpunkte verbuchen kann, hat es in sich. „Es freut mich wirklich sehr, dass wir gleich bei der Premiere der NÖ Open powered by EVN den Tennisfans ein derart starkes und spannendes Starterfeld präsentieren dürfen! Vom hochgehandelten Teenie-Star über eine ganze Reihe bärenstarker Spieler aus Europa, Übersee und auch aus Österreich, welche im Ranking nun ganz nach vorne wollen, bis hin zu gefährlichen Routiniers, die wissen, wie man auch große Titel holt“, so Turnierdirektor Florian Leitgeb.

Gemeldet haben neben ATP-Champions wie Philipp Kohlschreiber(D), Marco Cecchinato (ITA) oder Damir Dzumhur (BIH) auch Aufsteiger wie Jaume Munar (ESP, aktuell ATP-Nr. 64) oder der erst 20-jährige Franzose Hugo Gaston, der im Vorjahr, im Achtelfinale von Roland Garros, mit seinem extrem trickreichen Spiel beinahe Dominic Thiem zu Fall gebracht hätte.

Dänemarks Teenie-Schwarm

Besonders deutlich aufgezeigt hat in den letzten Wochen der Youngster im Hauptfeld. So konnte sich der erst 18-jährige Däne mit dem klingenden NamenHolger Vitus Nodskov Runemit seinem bereits sehr kompletten Offensivspiel seit dem offiziellen Beginn seiner Profikarriere Anfang 2020 schon bis unter die Top-150 der Welt vorspielen. Anfang August gewann der Junioren-Sieger der French Open 2019 dann hintereinander die Challenger-Turniere von San Marino und Verona

Qualität made in Germany

Ebenfalls vor ganz kurzem in die Siegerliste eingetragen hat sich der mit 22 jüngste und als ATP-Nr.106 (Stand: 23.8.) bestplatzierte Deutsche in Tulln, Daniel Altmaier. Im Juli eroberte er in Braunschweig seinen allerersten Challenger-Titel und kürzlich legte er mit dem Turniersieg in Lüdenscheid nach. Außerdem erreichte der Rechtshänder aus Kempen heuer bereits die Semifinale der ATP-250-Events von Kitzbühel und Umag

Mit Papa-Power zurück auf die Erfolgsspur

Übereinen ganz besonderen Motivationsschubdarf sich Dennis Novak (ATP-Nr. 125) alsbestplatzierter Österreicher im Tulln-Aufgebot freuen. Der Wiener Neustädter mit Wohnsitz in Klosterneuburg ist seit kurzem Vater eines Sohnes namens Konstantin. Die eben angelaufenen US-Open lässt der 28-Jährige aus, um Lebensgefährtin Ingela zu unterstützen, aber auch um sich auf sein Heimspiel vorzubereiten. Rot-weiß-rote Schützenhilfe erhält Novak vom Steirer Sebastian Ofner (ATP-Nr.166) und vom einen oder anderen, vom ÖTV und vom Veranstalter noch zu nominierenden Wildcard-Spieler. Komplettiert wird der 32er-Turnierraster durch vier Qualifikanten.