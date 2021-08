ATP Challenger Lüdenscheid: Daniel Altmaier holt nächsten Titel

Daniel Altmaier hat das ATP-Challenger-Turnier in Lüdenscheid gewonnen. Der 22-jährige Deutsche besiegte im Endspiel Nicolas Jarry in drei Sätzen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 22.08.2021, 18:31 Uhr

© GEPA Pictures Daniel Altmaier hat in Lüdenscheid den Titel geholt

Zweiter Challenger-Titel von Daniel Altmaier innerhalb weniger Wochen: nach seinem Triumph in Braunschweig schlug Altmaier nun auch in Lüdenscheid zu. Im Finale besiegte der 22-jährige Deutsche den Chilenen Nicolas Jarry nach einer Spielzeit von 2:15 Stunde mit 7:6 (1), 4:6 und 6:3. Damit machte Altmaier auch in der Weltrangliste weitere Plätze gut: am Montag wird er um die Position 105 in den Charts aufscheinen. Als dann viertbester Deutscher hinterAlexander Zverev, Jan-Lennard Struff und Dominik Koepfer.

